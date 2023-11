Progetto “InOut”: ecco le proposte dei giovani grossetani

Grosseto. Dare vita a un gruppo composto da studenti, che tratti temi come isolamento, pressione sociale, disuguaglianze, emozioni e il passaggio dopo la scuola superiore; raccogliere gli eventi presenti in città e fuori città in una pagina web, in cui ogni giovane possa dare il proprio contributo; contrastare il degrado di alcuni luoghi con interventi artistici che possano prendere più vivibile lo spazio urbano: sono queste le proposte degli adolescenti che hanno partecipato al progetto “InOut“, portato avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza e realizzato nell’ambito del bando “Dopo scuola” di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, per creare percorsi di recupero e potenziamento delle competenze, di motivazione allo studio e di recupero della socializzazione, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Grosseto.

L’incontro

Idee che sono state presentate durante un incontro, che si è tenuto sabato 18 novembre al Doposcuola di Uscita di Sicurezza in via Lazzeretti a Grosseto, e che ha visto, tra le varie attività, anche il contributo di Ilario Jacopo Salvemini, giovane attivista ravennate, ideatore del podcast “Turbe Giovanili”. Salvemini, in un intervento energico e partecipato, ha raccontato la sua esperienza che lo ha visto, da una piccola città di provincia, riuscire a parlare a tanti giovani attraverso l’accettazione del turbamento.

Durante l’evento di sabato, a cui hanno preso parte oltre 30 studenti grossetani, oltre a Luca Bazzoli, di Ashoka, che ha seguito i giovani durante il progetto, c’è stato anche un momento di musica, a cura di due studenti del Liceo musicale di Grosseto, supportati dal musicista Luca Pirozzi, e un aperitivo analcolico, pensato per favorire il dialogo in un contesto informale. E proprio dal ricco pomeriggio di scambio di idee è emerso il desiderio di organizzare un “walk and talk” su modello di quello realizzato da Salvemini a Ravenna, che prevede una passeggiata in alcuni luoghi simbolo della città, durante la quale i ragazzi possono stringere nuove conoscenze e affinare le proprie idee per Grosseto.

