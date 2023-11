Rottura sulla rete idrica causata da una ditta: possibili disagi in alcune zone della città

Grosseto. AdF al lavoro in zona Aurelia Antica, a Grosseto, per il ripristino di una rottura sulla rete idrica causata da terzi, a causa della quale potranno verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Casalone e Artisti, in località Trappola, lungo tutta la strada della Trappola e nelle zone limitrofe.

Il ripristino del flusso idrico è previsto per le ore 18: tale orario potrebbe subire variazioni a causa di eventuali problematiche che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

AdF coglie l’occasione per ricordare alle ditte terze di richiedere all’azienda, prima di iniziare gli scavi, la tracciatura dei sottoservizi, così da evitare che accadano nuovamente episodi come quello odierno con i relativi disagi per i cittadini.