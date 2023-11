U.S. Grosseto, Turbanti: “Pieno appoggio a Lamioni, ama in modo enorme la città”

Grosseto. “Come presidente del Consiglio comunale, cittadino e tifoso del Grosseto, esprimo la vicinanza e sostegno, senza se e senza ma, al presidente Lamioni“.

A dichiararlo è Fausto Turbanti.

“Conosco Giovanni da anni, mi lega a lui amicizia e profonda stima e lo ritengo, unitamente al suo gruppo, un’eccellenza assoluta per Grosseto e la Maremma – sottolinea Turbanti -. È sotto gli occhi di tutti quanto Giovanni, da molti anni sino ad oggi, si sia prodigato, in tutti i vari ambiti nel quale si è speso, per promuovere e valorizzare il nostro territorio ed è un vanto ed un orgoglio il suo gruppo che opera a livello nazionale e che ha 200 dipendenti, per lo più grossetani. Conosco quanto Giovanni ami Grosseto, così, quando denuncia gli aspetti critici della nostra città, lo fa per smuovere certi limiti culturali che dobbiamo tutti insieme rimuovere per rendere Grosseto ancora più bella ed accogliente”.

“Come proprietario del Grosseto è sotto gli occhi di tutti il suo operato, ci ha salvati da un fallimento certo, ci ha consegnato solidità e trasparenza e, più che altro, ci ha fatto tornare a sognare traguardi futuri che sono certo, grazie a lui, raggiungeremo – termina Turbanti –. Per questo, all’amico Giovanni dico di non rammaricarsi se una sparuta minoranza di sabotatori cerca di minare il suo progetto e di andare avanti con la solita passione e forza dirompente, che la stragrande maggioranza dei grossetani e dei tifosi è al suo fianco, che la città lo stima profondamente e che siamo tutti al suo fianco nel sostenere il nostro amato Grifone”.