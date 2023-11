Poste Italiane: assunte sei persone a tempo indeterminato in provincia di Grosseto

Grosseto. Martina Moriello (nella foto) è uno delle 6 risorse assunte a tempo indeterminato da Poste Italiane nell’ultimo periodo nella filiale di Grosseto di Poste Italiane, nell’ufficio di Vallerona.

”Mi chiamo Martina Moriello, da nove mesi sono sportellista Junior di Poste Italiane S.p.A. – spiega -. In realtà la mia esperienza con la famiglia di Poste Italiane risale al 2017, quando, dopo aver fatto domanda ed essere stata accettata come portalettere, sono stata un anno al recapito di Grosseto e, devo dire, è stato davvero un bell’anno. Proprio per questo motivo, mi sono sempre voluta tenere aggiornata sul mondo di Poste e, appena ne ho avuto l’occasione, ho mandato la candidatura come sportellista.

Dopo aver passato la selezione, che prevedeva un test scritto ed un colloquio di gruppo davvero molto interessante, da febbraio 2023 sono stata assegnata all’ufficio postale di Arcidosso, che funge anche da Hub. Sin da subito la direttrice, le colleghe e i colleghi mi sono stati accanto, spiegandomi le mansioni lavorative in generale e le funzioni specifiche del programma, insegnandomi cose sempre più importanti ed impegnative via via che acquisivo sicurezza.

Quando a marzo l’ufficio di Arcidosso è stato chiuso per ristrutturazione in vista del progetto Polis, io sono stata mandata in un altro ufficio, Grosseto 5, dove ho potuto proseguire la mia formazione grazie all’affiancamento alle colleghe ed al sostegno della direttrice, che mi hanno fatto sentire sin da subito accolta. Poco dopo la riapertura di Arcidosso, mi è stato proposto di prendere l’ufficio monoperatore di Vallerona e, sebbene le indecisioni iniziali, ho accettato. Ho così cominciato il percorso di affiancamento con la collega uscente e, dopo un mese, sono subentrata. E devo dire che è stato emozionante quando ho aperto da sola per la prima volta.

Il lavoro che svolgiamo è importante, ma richiede una vasta conoscenza su vasti argomenti e a volte ci si può sentire sopraffatti, ma, grazie al sostegno dei colleghi e dei direttori, si trova sempre un confronto ed una soluzione utile a superare il momento.

Ad oggi, quando non sono a Vallerona, ho modo di andare in altri uffici, imparare da altri colleghi e direttori, conoscere sempre prospettive nuove e penso sia fondamentale potersi sempre confrontare e formare, tutte cose che sono alla base del miglioramento continuo.

Il mio obiettivo rimane quello di poter lavorare al massimo delle capacità, sia in termini di sicurezza che crescita, e di imparare continuamente cose nuove, acquisendo così sempre nuove competenze. Sono orgogliosa ed onorata di lavorare per questa azienda..” – conclude Martina.

Il programma di politiche attive del lavoro, che riguarda circa 2100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”.

Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini.