Avvistato un lupo nella frazione: “E’ un pericolo per i cittadini” – VIDEO

Scansano (Grosseto). Erano diverse mattine che gli abitanti di Murci, frazione del comune di Scansano, trovavano bidoni dell’organico rovesciati. Inizialmente si era pensato ad alcuni cani pastori, che nel luogo sono molto presenti a protezione dei greggi dagli attacchi dei lupi.

Invece, la scorsa notte un gruppo di ragazzi del posto, mentre rientrava a casa, ha visto e filmato un esemplare di lupo intento alla ricerca di cibo.

Tutta l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Alessandro Fulda, residente a Murci, si chiede “se non ci sia un pericolo per i cittadini che si dovessero trovare faccia a faccia con l’animale affamato, magari quando portano i loro animali domestici a passeggio. Preoccupazioni che sembrano legittime e che dovrebbero portare, chi di dovere, a trovare le soluzioni più idonee a tutela di animali e cittadini”.