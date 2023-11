Colorare la Pediatria del Misericordia: Abio e Comune uniscono le forze

Grosseto. Abio, l’Associazione per il bambino in ospedale, in occasione del suo ventennale, ha programmato una serie di eventi che si svolgeranno dal mese in corso a novembre 2024. In occasione di ogni evento sarà effettuata una raccolta fondi finalizzata al decoro del nuovo reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto, per rendere gli ambienti a misura di bambino, accoglienti e rispondenti alle sue esigenze affettive, oltre che di cura.

Lo spettacolo di danza

Il primo evento, che avrà il patrocinio del Comune di Grosseto, è in programma lunedì 20 novembre al Teatro Moderno: un appuntamento di raccolta fondi in favore di quella che possiamo definire un’umanizzazione pittorica della Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia.

Uno spettacolo di danza dal titolo “Ogni favola è un gioco“, che vede coinvolte la scuola di circo Mantica e alcune scuole di danza di Grosseto.

“Abio è ormai da 20 anni a Grosseto e condividere il progetto di dipingere il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia è un’iniziativa entusiasmante e bellissima – sottolinea Stefania Guarrera, presidente di Abio Grosseto –. Nello spettacolo al Teatro Moderno saranno coinvolte nove scuole di danza cittadine e siamo riusciti nell’impresa di vendere quasi tutti i biglietti: ne rimangono, infatti, solamente trenta. Sarà un’occasione per far conoscere ancora di più Abio ai grossetani e per presentare il progetto che coinvolge il reparto di Pediatria. Ringrazio il Comune di Grosseto e le scuole di danza perchè hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Siamo soddisfatti della risposta dei grossetani: quando il progetto sarà finito, i piccoli pazienti della Pediatria si sentiranno accolti da tutta la città”.

“Ringrazio le associazioni, di danza e non, che parteciperanno allo spettacolo – aggiunge Domenico Saracino, direttore artistico di ‘Ogni favola è un gioco’ – e che sarà dedicato alle favole. Lo spettatore farà un percorso lungo varie storie, Alessandro Baldi sarà il narratore che ci accompagnerà in questo viaggio. Abio è un’associazione fondamentale per alleviare le sofferenze dei bambini ricoverati. E’ bello sapere che un piccolo disegno in Pediatria sarà merito anche nostro”.

“L’Abio è un punto di riferimento per Grosseto, svolge un ruolo delicato, a titolo completamente volontario, per aiutare i bambini – dichiara Luca Agresti, assessore alla cultura -. Per questo motivo, merita tutto il supporto del Comune e questo spettacolo dà inizio ad un progetto che diventerà ancora più ampio per abbellire il reparto di Pediatria. Grosseto si conferma ancora una volta molto sensibile alle tematiche sociali”.

“Ringrazio Abio per il lavoro che svolge sul territorio – aggiunge l’assessore al sociale Sara Minozzi -: è un fiore all’occhiello per Grosseto. E’ un’associazione che mi sta particolarmente a cuore e stiamo lavorando insieme per organizzare un’altra iniziativa importante”

È possibile acquistare gli ultimi biglietti disponibili, al costo di 12 euro, inviando un’e-mail all’indirizzo: segreteria@abiogrosseto.it. Sarà possibile ritirare i biglietti acquistati al botteghino del Teatro Moderno la sera dello spettacolo.