“InOut”: i giovani grossetani presentano le loro idee per la città

Grosseto. “E tu, sei con noi?”. È questa la domanda che anticipa l’evento partecipativo del progetto “InOut“, realizzato nell’ambito del bando “Dopo scuola” di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, per creare percorsi di recupero e potenziamento delle competenze, di motivazione allo studio e di recupero della socializzazione, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Grosseto.

L’incontro

Un progetto, portato avanti sul territorio dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, che prevede per sabato 18 novembre, dalle 16.30 al Doposcuola di via Lazzeretti 10 a Grosseto, un pomeriggio di attività, confronto e divertimento, con la presentazione delle idee dei giovani grossetani per la loro città.

Con “InOut”, infatti, sono state raccolte una serie di proposte per comprendere cosa i ragazzi vorrebbero dalla propria città. Sono state poi condotte una serie di attività didattiche ed extra didattiche, laboratori e workshop che hanno supportato i partecipanti nella realizzazione delle proprie idee. Che saranno presentate, in un incontro aperto a tutti, nel quale è prevista la partecipazione straordinaria di Ilario Jacopo Salvemini, ideatore e produttore del podcast “Turbe giovanili”.

Il programma

Questo il programma del pomeriggio: alle 16.30 presentazione delle idee elaborate con “InOut”, a cura di Luca Bazzoli, di Ashoka Italia; a seguire intervento di Ilario Jacopo Salvemini, musica con Luca Pirozzi e i ragazzi di “InOut” e aperitivo analcolico.