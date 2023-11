Cambio al vertice della Questura: arriva il nuovo vicario

Grosseto. Il Questore della provincia di Grosseto Antonio Mannoni ha ricevuto e dato il benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott. Gianfranco Rapisarda, che si è insediato alla Questura di Grosseto con l’incarico di vicario del Questore, sostituendo il dott. Antonino De Santis, recentemente nominato vicario del Questore di Caserta.

Gianfranco Rapisarda

Gianfranco Rapisarda, nato nel 1969, di origini lombarde, laureato in Giurisprudenza e Scienze delle pubbliche amministrazioni, ha iniziato la sua carriera in Polizia nel 1994 in Toscana, nella Questura di Firenze, svolgendo le funzioni di responsabile della sala operativa dell’Ufficio Prevenzione generale e successivamente di funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto del Questore.

Nel 1999 è stato trasferito a Roma al Dipartimento della Pubblica sicurezza, dove ha svolto, sino al 2009, servizio nella Direzione centrale del personale e, dal 2010, nella segreteria del Dipartimento – Ufficio Analisi, ricoprendo vari incarichi, tra i quali quello di Capo della Segreteria di Sicurezza del Dipartimento.

Promosso Primo Dirigente nel 2018, è stato assegnato a L’Aquila, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura, coordinando la propria attività con tutte le istituzioni della provincia, pianificando i più importanti eventi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Dal giugno 2020 è stato Dirigente dell’Ufficio personale della Questura di Roma e, nell’agosto 2021, assegnato al Servizio Concorsi della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, prima di giungere nel capoluogo maremmano.

“Sono contentissimo – sono le sue parole – per questa nomina. E’ un riconoscimento che mi lusinga e per di più arrivo in una città e in un territorio incantevole sotto diversi punti di vista: l’ho già conosciuto durante le non rare visite deli anni passati”.

Il Questore di Grosseto augura buon lavoro al nuovo vicario, certo del prezioso contributo che potrà apportare nella provincia maremmana.