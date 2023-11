Torna Oltre Idea Sposi: stand, sfilate ed elezione di Miss città di Grosseto

Grosseto. Oltre Idea Sposi, dopo la parentesi del Cassero se nel centro della città di Grosseto, torna nella sua dimora abituale, il centro fiere del Madonnino, sabato 18 e domenica 19 novembre.

Oltre Idea Sposi è una manifestazione che promuove le attività commerciali, soprattutto locali, che operano nel settore delle cerimonie, attraverso una parte propriamente espositiva attorno a cui ruotano una moltitudine di eventi a tema che trovano il suo clou nelle apprezzatissime sfilate in abiti da sposa.

La manifestazione è giunta alla sua ottava edizione e Grossetofiere sta continuando nella sua attività a sostegno delle aziende del territorio rispondendo alla sua mission di società creata dagli Enti pubblici per promuovere l’economia locale.

La manifestazione si svilupperà in due settori, la parte propriamente espositiva nel padiglione del centro fiere, dove sarà allestita anche la passerella per le sfilate e la palazzina direzionale che accoglierà la cena di gala in occasione della seconda edizione del concorso Miss Città di Grosseto.

Non è previsto alcun biglietto ingresso per la partecipazione del pubblico, che può comodamente parcheggiare la propria auto all’interno del centro fiere per accedere liberamente al padiglione espositivo. Mentre per partecipare alla cena di gala del concorso Miss Città di Grosseto, a cui tutti potranno intervenire contattando direttamente gli uffici di Grossetofiere, è prevista una quota di adesione.

Le sfilate

Le sfilate in abiti da sposa che si concentreranno nella giornata domenicale, a partire dalle 15.30: per la cura con cui vengono organizzate rappresentano una grande attrazione, modelle professioniste si alterneranno sulla passerella del centro fiere in eleganti abiti da cerimonia, una sinfonia dove la musica si unisce ai colori e all’eleganza dei più noti marchi di abiti cerimonia.

Miss città di grosseto

Il concorso Miss città di Grosseto, che si svolgerà nella giornata inaugurale in un contesto divertente dedicato alla bellezza femminile, ricalcherà il format della passata edizione, dove i partecipanti alla cena, tra una portata e l’altra. voteranno direttamente le partecipanti.

Saranno premiate con la tipica fascia le vincitrici, divise per tre categorie: Miss città di Grosseto, Miss cultura e Miss moda sostenibile. Tutte le partecipanti saranno vestite da giovani stilisti emergenti nel concorso organizzato della scuola Creavi di Marzia Fidanzia.

“Oltre Idea Sposi – commenta il presidente di Grossetofiere Andrea Masini – è l’ultima manifestazione organizzata da Grossetofiere nel 2023 e la costudiamo come un gioiello di famiglia. Sicuramente non è redditizia in quanto è ad ingresso gratuito e a tariffe molto vantaggiose per gli espositori, ma con questa manifestazione Grossetofiere più che mai vuole essere presente accanto agli imprenditori locali, organizzando iniziative rivolte a promuovere su ampio raggio le loro attività. Il sistema fieristico rappresenta un motore eccezionale per il sostegno e lo sviluppo delle capacità competitive, soprattutto delle piccole e medie imprese che non hanno una forza promozionale autonoma, ma rappresentano, come nel nostro caso, la struttura portante di un territorio. Le fiere sono infatti un’occasione straordinaria di confronti, di relazioni, di nuovi affari. Le manifestazioni fieristiche, se ben supportate, non sono eventi spot ed effimeri il cui effetto si dissolve nell’arco di una serata, investire su una fiera significa capitalizzare il futuro di un intero territorio”.

“Dopo l’ottimo risultato di Grosseto Motor Village chiuderemo l’anno con Oltre Idea Sposi – precisa il direttore di Grossetofiere Carlo Pacini -. E’ una manifestazione che teniamo in piedi con molta fatica, ma ci dispiace abbandonarla, proprio per la sua particolarità, purtroppo ci stiamo accorgendo che è sempre più difficile trovare imprenditori locali disponibili a partecipare a questa fiera, seppur le quote di adesione sono veramente simboliche. Siamo sicuri però come sempre di riuscire a proporre un evento di ottimo livello; spetterà al Consiglio di Amministrazione decidere se in futuro continuare ad investire su questo settore o concentrare le proprie forze su altri progetti”.

Oltre Idea Sposi aprirà alle 15 di sabato 18 novembre e la giornata si chiuderà alle 19.30. Domenica 19 novembre la fiera sarà aperta al pubblico a partire dalle 11 per chiudere alle 20.