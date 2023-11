zerohungergeneration: un evento per parlare ai bambini della fame nel mondo

Grosseto. Un incontro per parlare, anche con i più piccoli, della fame nel mondo, un’emergenza che interessa milioni di persone in tutti i Paesi e che mette a rischio la loro stessa vita.

Si terrà domenica 12 novembre, dalle 15.30 alle 18 nel salone della parrocchia di Roselle, l’evento #zerohungergeneration, promosso dall’associazione Teens4unity, in collaborazione con Anteas Grosseto, nell’ambito del progetto “FameZero” della Fao (Food and agriculture organization of the United nations).

La Fao stima che nel 2022 siano state 783 milioni di persone a soffrire la fame nel mondo. Per questo nel 2016 è nato il progetto internazionale “FameZero”, che ha l’obiettivo di eliminare il problema entro il 2030. Il progetto è promosso dai Ragazzi per l’unità, un movimento internazionale giovanile collegato al Movimento dei Focolari e presente in 182 Paesi del mondo: si tratta di giovani che lavorano per costruire una società all’insegna della fratellanza universale, dando vita ad azioni di pace che iniziano dalla vita quotidiana e dalle proprie città.

Domenica 12 novembre, attraverso una serie di immagini e con l’aiuto di volontari ed educatori esperti, i bambini dagli 8 ai 10 anni potranno prendere consapevolezza di questo problema e conoscere le possibili soluzioni che molte organizzazioni di volontariato mettono in campo per contrastare la malnutrizione e redistribuire cibo a chi non lo ha.

Con metodologie adeguate all’età dei partecipanti e facendo ricorso a giochi educativi e di movimento, l’incontro intende sensibilizzare i più piccoli, invitarli ad adottare, anche nel loro quotidiano, uno stile di vita che contribuisca al progetto “FameZero” e attivare una serie di azioni concrete e utili a risolvere l’emergenza, in collaborazione con le associazioni attive sul territorio.

E proprio per sottolineare quanto la difficoltà di nutrirsi in modo corretto e sano sia generalizzata anche nella nostra comunità, è previsto un breve intervento di Anteas Grosseto (nella foto di Michele Guerrini), l’associazione dei pensionati Cisl, che presenterà la propria attività e darà esempi di cosa, in concreto, si può fare per contribuire a combattere la fame.

Sarà quindi annunciata anche la raccolta di cibo, promossa dal Banco alimentare in tutta Italia per sabato 18 novembre e che vedrà a Grosseto anche la partecipazione dei volontari di Anteas. Questi, infatti, saranno presenti al supermercato Eurospin di via Aurelia Nord a Grosseto per raccogliere gli alimenti donati dai clienti del supermercato che vorranno dare il proprio contributo.