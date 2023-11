Centro Militare Veterinario: inaugurato il museo sull’arte dei maniscalchi

Grosseto. Oggi ha avuto luogo il taglio del nastro del nuovo museo del Centro Militare Veterinario di Grosseto. L’esposizione si incentra sull’antica arte dei maniscalchi ed è un agglomerato di storia e valori che vengono ben valorizzati all’interno della struttura. Infatti, è possibile ammirare, tra i più svariati oggetti, un carrozza della prima metà del ‘900, un erbario, alcuni strumenti utilizzati dagli artigiani della mascalcia, selle, documenti e fotografie d’epoca.

“L’apertura del nuovo museo va veramente a perfezionare quella che già era un’eccellenza per il nostro territorio: il CeMiVet – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. È affascinante vedere la cura che il Centro militare ha avuto nel mettere a punto questa galleria, i militari hanno volontariamente dato il loro contributo creando il museo con materiali riciclati, come ferri di cavallo e utensili ormai inutilizzati. Siamo davvero orgogliosi di poter vantare a Grosseto una simile struttura militare. Speriamo che presto possa ospitare anche visite guidate per studenti e studentesse in modo da trasmettere i valori e la passione dei padroni di casa, oltre che a costituire un interessante e unica esperienza”.