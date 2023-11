Maltempo in Toscana: disagi nella circolazione di treni e autobus

Trenitalia informa che, a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate.

Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia.

Autobus

Autolinee Toscane informa che, a causa del maltempo che ha investito la Toscana nelle giornate del 2 e03 novembre e del conseguente stato di emergenza regionale, molte strade risultano inagibili in tutto il territorio regionale e pertanto varie linee bus del trasporto pubblico locale regionale sono deviate o soppresse.

Autolinee Toscane, dalla giornata del 2 novembr,e sta impegnando tutti i propri dipendenti a garantire in ogni territorio della Toscana il miglior funzionamento possibile del trasporto pubblico locale e ha istituito una pagina speciale sul proprio sito per dare informazioni in tempo reale sulle linee bus del trasporto pubblico locale a tutti i propri utenti: https://www.at-bus.it/it/emergenzameteo.

Fermo restando l’invito della Regione Toscana a non mettersi in viaggio se non in casi strettamente necessari, Autolinee Toscane invita i propri utenti che dovessero mettersi in viaggio a consultare prima la pagina https://www.at-bus.it/it/emergenzameteo del proprio sito www.at-bus.it.

Al momento, il numero verde di Autolinee Toscane, 800.142424, sta registrando difficoltà a causa dell’interruzione dell’energia elettrica. Il call center di Autolinee Toscane sta lavorando con le batterie ausiliarie da ieri sera, 2 novembre.

Autolinee Toscane si scusa per il disagio e conta sulla comprensione degli utenti vista la grave emergenza che sta attraversando tutta la regione.

Autolinee Toscane ricorda anche che è possibile seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: Twitter @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.