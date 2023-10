Garantire le cure alla piccola Asia, affetta da malattia rara: al via la raccolta fondi

Grosseto. Giuseppe Biaggioli è un operaio metalmeccanico di Grosseto e padre di Asia, una bimba di 19 mesi che ha bisogno di tante cure e attenzioni: la bimba è affetta da distrofia miotonica, una malattia rara.

Giuseppe, costretto alla Legge 104, per seguire la figlia Asia e per far fronte alle innumerevoli spese e difficoltà ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Asia è nata prematura nel 2022, a sole 24 settimane e 4 giorni, appena 32 centimetri e 740 grammi di peso. Dopo essere stata rianimata alla nascita, è stata trasferita d’urgenza, al Policlinico le Scotte di Siena – racconta il padre -. Una lunghissima permanenza, 232 giorni, e, in questo periodo, la nostra piccola guerriera ha affrontato: emorragia cerebrale, un’operazione al cuore, 4 volte agli occhi, una displasia polmonare; difficoltà nella deglutizione e, come se non bastasse, a settembre le è stata diagnosticata una malattia rara, la ‘Distrofia miotonica tipo1’ o sindrome di Steinert”.

“La situazione è molto delicata, dopo le sue dimissioni dall’ospedale, il 4 novembre 2022, ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione. 4 giorni a settimana di attività motoria, di logopedia e di psicomotricità e regolarmente, almeno una volta al mese, la portiamo allo Stella Maris di Pisa e a Siena, per i relativi controlli. In tutto questo periodo abbiamo finito i nostri risparmi, i soldi non ci bastano neppure per arrivare a fine mese. Non chiediamo i miracoli, ma solo e soltanto il vostro aiuto” è l’appello del padre di Asia.

Per chi volesse contribuire, la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/nostra-figlia-asia-di-mesi-19