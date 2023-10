Allerta meteo in provincia di Grosseto, scuole chiuse: ecco dove

Scarlino

Il sindaco del Comune di Scarlino sta per firmare un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 30 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione.

La decisione è stata presa a seguito di una riunione con la Protezione civile regionale.

Follonica

La Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di domani, lunedì 30 ottobre. Per questo motivo, le scuole di ogni ordine e grado della città di Follonica rimarranno chiuse. La decisione è stata presa dopo una riunione che si è tenuta questo pomeriggio tra i sindaci e le sindache dei comuni limitrofi, insieme alla Protezione Civile e al consorzio Lamma. L’mministrazione comunale raccomanda a tutte e tutti di usare la massima cautela negli spostamenti.



Gavorrano

Con propria ordinanza n.169/2023, il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado e del nido comunale per domani, 30 ottobre.

Notizia in aggiornamento