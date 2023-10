Mercatino vintage e pedalata lungo l’Ombrone: una giornata dedicata all’Emporio solidale

Grosseto. Al Campo creativo – Piazza bella Piazza sabato 28 ottobre sarà aperto l’Emporio solidale con un mercatino vintage e con l’Eco-pedalata solidale al centro commerciale Le Palme di Grosseto, in via de’ Barberi 108.

La giornata di sabato sarà volta a far conoscere le iniziative dell’Emporio solidale, realtà grossetana che da due anni fornisce un constante aiuto alimentare, e non solo, alle famiglie in difficoltà per permettere loro di fare una vera e propria spesa. Diversamente dal pacco alimentare, questa modalità rende la persona consapevole e non passiva. Accanto a tale strumento solidale i volontari, dopo una formazione ad hoc, hanno svolto colloqui individuali per approfondire anche altri bisogni e necessità del nucleo familiare al di là di quello alimentare, ad esempio un dopo scuola, sport per i bambini o attività per creare socialità per gli anziani.

Il programma

La giornata vedrà un mercatino vintage dalla mattinata (dalle 7.30 alle 16), promosso dall’Emporio solidale, il quale farà un’apertura straordinaria della sua sede. I visitatori potranno trovare dall’oggettistica agli indumenti usati e prodotti frutto dell’ingegno degli artigiani, fra i molti banchetti che hanno già aderito all’iniziativa. Questa iniziativa vuole porre un’attenzione prioritaria sul consumo responsabile e i prodotti etici, nonché alla promozione del riuso e del riciclo.

Nel pomeriggio dalle 14 ci sarà la “Eco-pedalata solidale“. Grosseto e il suo fiume, dalla città al fiume Ombrone. Un percorso per riscoprire la ciclabile che dalla città ci porta all’interno del Parco della Maremma. Saranno messe a disposizione alcune biciclette inclusive per persone con disabilità fisica, grazie alla collaborazione con Fiab Grosseto e la cooperativa Il Melograno. Arrivati nella zona del ponte sul fiume Ombrone, ci sarà una guida esperta che darà delle informazioni su questa risorsa naturale; al rientro, al centro commerciale Le Palme, ci sarà un buffet offerto dall’associazione Le Querce di Mamre.

La partecipazione è gratuita.