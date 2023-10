Regolamento del centro storico, Gruppo del Vicinato: “Serve confronto con residenti”

Grosseto. Riguardo le recenti esternazioni sulla stampa delle associazioni di categoria dei commercianti, degli esercenti e di chi comunque ha un’attività nel centro storico, il coordinamento comunale dei gruppi del vicinato di Grosseto, in particolar modo il gruppo Grosseto Centro, con il suo coordinatore Amedeo Vasellini, fa “fin da subito presente che è indispensabile un confronto con i cittadini residenti del centro storico, cioè con coloro che li vivono giorno e notte, pagano le tasse, subiscono quotidianamente tutte le scomodità di vivere in un quartiere dove spesso viene chiusa la circolazione e dove avvengono molti eventi privati e pubblici che non migliorano certo la qualità della vita dei residenti”.

“Questo al fine di evitare fin da subito qualsiasi contrasto fra chi nel centro storico svolge la sua attività economica, magari dormendo a decine di chilometri di distanza, e chi invece vede modificata la propria qualità della vita dalle iniziative pubbliche o private – spiega Vasellini -. Ci aspettiamo quindi, che ci possa essere un sereno confronto fra tutti coloro che comunque in qualche modo vivono la vita del centro storico, e non soltanto, tra l’amministrazione e gli operatori economici”.

“Il rischio è la desertificazione in quanto a presenza di residenti nel cuore della città, il che, come dimostra la storia e numerosi esempi in altre città simili alla nostra, porterebbe inevitabilmente a trasformare il salotto buono di Grosseto in una specie di ghetto abitato solamente da chi deve forzatamente sopportarne le scomodità e quindi in breve tempo potrebbe trasformare la zona da ‘storica’ a quella più degradata del capoluogo di provincia – termina Vasellini –, anziché migliorare in armonia con tutti la qualità della vita di questo bel quartiere grossetano”.