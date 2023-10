Giornata di preghiera e digiuno per la pace: le iniziative nella Diocesi di Grosseto

Grosseto. “Tacciano le armi! Si ascolti il grido di pace dei popoli, della gente, dei bambini!”. Questo l’appello accorato che papa Francesco ha lanciato nell’udienza generale di mercoledi 18 ottobre. In quella circostanza ha anche indetto per venerdì 27 ottobre una giornata di digiuno e preghiera, di penitenza, “alla quale – ha detto – invito a unirsi, nel modo che riterranno opportuno, le sorelle e i fratelli delle varie confessioni cristiane, gli appartenenti ad altre religioni e quanti hanno a cuore la causa della pace nel mondo”.

Anche la diocesi di Grosseto aderisce alla giornata, per cui tutte le celebrazioni di quel giorno avranno come intenzione la causa della pace.

Il programma

Ci saranno, poi, alcune specifiche proposte di preghiera prese da alcune comunità parrocchiali.

Alla parrocchia Santa Famiglia, dopo la Messa delle 8 e fino ai Vespri delle 18, sarà pregato il Rosario allo scoccare di ogni ora.

Alla parrocchia Madre Teresa, alle 17 adorazione silenziosa per la pace e alle 18 la Messa.

A Roselle, alle 21, veglia di preghiera, mentre oggi, nella cappella del Granaione, nella parrocchia di Arcille, alle 15.30 Rosario.

Le scuole Chelli, come già lo scorso 17 ottobre, inviteranno gli studenti delle medie e dei licei, insieme a docenti e genitori, ad un momento di preghiera all’inizio della mattinata scolastica.

A Marina di Grosseto dalle 9 esposizione del SS. Sacramento e adorazione eucaristica, che dalle 11 fino a mezzogiorno sarà animata seguendo il sussidio inviato dall’ufficio liturgico della Cei.

Nella parrocchia di Santa Lucia, dopo la Messa delle 8, sarà esposto il SS. Sacramento e, dopo la preghiera delle Lodi, inizierà un tempo di adorazione eucaristica silenziosa. Alle 9 la preghiera del Rosario, dopo il quale l’adorazione personale continuerà fino alle 17.00, quando vi sarà un’ora di adorazione comunitaria e, alle 18, la Messa. La preghiera proseguirà con i Vespri e l’adorazione fino alle 21, quando avrà luogo l’ultimo momento della giornata: la preghiera di intercessione e la benedizione eucaristica.

La comunità ucraina greco-cattolica, venerdì 27 ottobre, si riunirà in preghiera per la pace nel mondo, alle 15, celebrando la Divina Liturgia nella chiesa di San Giovanni decollato (o della Misericordia), in piazza Martiri d’Istia.

“Un minuto per la pace”

Nel contempo, la parrocchia affidata ai frati cappuccini, ha lanciato anche un’altra iniziativa, che si protrarrà fino alla notte di Natale: “Un minuto per la pace“.

“Gesù – dichiara il parroco, fr. Valerio Mauro – invita a pregare senza stancarsi. Ogni preghiera autentica porta un cambiamento in chi la vive con fede. Se il mio cuore è pacificato, un pezzettino di umanità ha fatto un passo verso la pace. Per questo abbiamo lanciato l’iniziativa ‘Un minuto per la pace’, con cui abbiamo invitato e continuiamo a invitare chi vuole a dedicare ogni giorno, fino a Natale, un minuto di silenzio e raccoglimento per la pace. Per chi lo desidera, possiamo farlo insieme, in un modo molto semplice. All’ingresso della chiesa di Santa Lucia abbiamo messo, da domenica scorsa, dei vasi con tanti biglietti. Se ne prende uno e sopra è riportata un’ora del giorno: quell’ora sarà il momento della propria preghiera, nella quale fermarsi un minuto in silenzio. Se l’orario che una persona ha pescato gli pare difficoltoso, l’invito è a non rimettete il biglietto nel vasetto, ma di provare a scambiarlo con un amico, parente o conoscente. Invitiamo a terminare il tempo di silenzio con il Padre nostro e l’invocazione: ‘Signore, donaci la tua pace’. Tutto sempre in silenzio”.

“Il nostro cammino di intercessione avrà sosta a Natale – conclude fr. Valerio Mauro – quando ricorderemo il canto degli angeli per la nascita del Principe della pace”.