Contrassegno unificato disabili europeo, la Consulta: “Bene adesione del Comune”

Grosseto. “Nel contesto di una società che promuove l’uguaglianza e l’inclusione, è fondamentale adottare misure concrete che agevolino la vita delle persone con disabilità. A Grosseto, un importante passo in questa direzione è stato compiuto grazie alla decisione della Giunta comunale di aderire al Contrassegno unificato disabili europeo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Valentina Corsetti, presidente della Consulta comunale della disabilità.

“L’adesione al Contrassegno unificato disabili europeo è un segnale forte dell’impegno della Giunta comunale di Grosseto a favore dell’inclusione di tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione fisica. Questo contrassegno, riconosciuto a livello europeo, garantisce ai titolari agevolazioni importanti in termini di parcheggio e accesso a servizi pubblici – continua la nota -. Grazie a questa importante decisione, le persone con disabilità residenti o di passaggio a Grosseto potranno godere di una maggiore libertà di movimento e di accesso ai servizi essenziali. La possibilità di parcheggiare in spazi riservati e di accedere agevolmente a luoghi pubblici non solo semplifica la vita quotidiana, ma contribuisce anche a ridurre ostacoli e barriere che spesso limitano le opportunità di partecipazione attiva nella comunità”.

“In questo momento di ringraziamento, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alla Giunta comunale di Grosseto per aver preso questa decisione lungimirante e inclusiva. Il vostro impegno a favore dell’uguaglianza e dell’accessibilità è un esempio per molte altre comunità, ispirando azioni simili in tutta Italia. Questa importante adesione non è solo un successo per la Giunta comunale, ma un traguardo che coinvolge tutta la comunità di Grosseto. Invitiamo tutti i cittadini a continuare a sostenere iniziative volte a promuovere l’uguaglianza e l’inclusione, rendendo Grosseto un luogo sempre più accogliente e accessibile – termina la nota -. Per questo, come presidente della Consulta comunale della disabilità desidero esprimere grande soddisfazione per l’accoglimento da parte dell’assessore Megale e di tutta la Giunta comunale della nostra richiesta.