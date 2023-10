Tiemme: numeri da record per le navette per la spiaggia di Marina di Alberese

Grosseto. Oltre 34mila passeggeri, circa 4200 corse effettuate, più di 40 trasferimenti giornalieri, collegamenti garantiti ogni 20 minuti.

Sono questi i numeri che fotografano l’attività del servizio di collegamento in bus tra Alberese e la spiaggia di Marina di Alberese organizzato da Tiemme in sinergia con l’Ente Parco regionale della Maremma.

È stato un successo il servizio navette che, da aprile a ottobre, ha fatto la spola tra il centro visite del Parco e la spiaggia di Marina d’Alberese. Nei mesi più caldi della stagione estiva, luglio e agosto, i mezzi di Tiemme sono stati utilizzati tutti i giorni, sabato, domeniche e festivi compresi. Negli altri mesi, invece, il servizio è stato attivo durante i fine settimana. Una scelta strategica, questa della diversificazione del trasporto, che ha centrato l’obiettivo, visto il grande afflusso di passeggeri che hanno utilizzato le navette: 34.372 in totale.

Un servizio green

Il servizio è stato molto apprezzato anche per la sua anima green. Tutti i mezzi impiegati, infatti, sono alimentati a metano e non a carburante fossile. Il parcheggio di riferimento, inoltre, è lo scambiatore acquistato da Rama Spa davanti al centro visite del Parco: un’area fruibile e funzionale pensata proprio per sviluppare pratiche sostenibili a livello ambientale.

“Il bilancio di questi mesi di attività nel Parco della Maremma – afferma Guido Delmirani, presidente di Tiemme – è positivo. Poter svolgere i nostri servizi in una delle aree di maggior pregio naturalistico della costa è motivo di soddisfazione e di crescita per la nostra azienda. Da sottolineare anche la sinergia con il Parco che è stata fondamentale. Continuiamo su questa strada cercando di migliorare sempre e di offrire un servizio sempre più efficiente e sostenibile”.

“I dati confermano la bontà della scelta effettuata: quella di offrire un servizio sostenibile, efficiente ed alternativo all’utilizzo delle auto – afferma il presidente del Parco Simone Rusci –. Il servizio svolto da Tiemme ha reso possibile il collegamento tra i principali nodi della rete territoriale che sostiene l’area protetta e che ne consente la fruizione da parte degli abitanti e dei visitatori. Un progetto di connessione e mobilità, due caratteristiche irrinunciabili di una comunità territoriale che vuole essere sostenibile ed efficiente”.