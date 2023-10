Stand, modellini, cimeli: l’Aeronautica Militare torna al centro commerciale

Grosseto. Torna per la seconda volta all’Aurelia Antica Shopping Center l’Aeronautica Militare nell’ambito dei 100 anni della Forza armata.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, la galleria commerciale ospiterà il personale in servizio al “Baccarini” che, attraverso stand espositivi, cimeli, modellini e molto altro, racconterà le attività degli uomini e delle donne in “azzurro” al servizio del Paese.

I visitatori saranno accolti dal personale dell’Aeronautica Militare – 4° Stormo, compresi piloti e tecnici, che illustreranno le peculiarità del proprio lavoro, come la difesa aerea e la meteorologia. Non mancheranno stand dedicati alla formazione e alle varie opportunità per entrare a far parte dell’Aeronautica Militare.

«Siamo molto felici di ospitare ancora una volta gli uomini e le donne dell’Aeronautica – dichiarano dalla direzione di Aurelia Antica – che si impegnano per il nostro Paese: a loro va il nostro ringraziamento per tutte le attività che svolgono ogni giorno».

Come tutti gli eventi legati al centenario della Forza armata, anche questo rientra nel progetto benefico “Un dono dal cielo per Airc”, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per l’Istituto di oncologia molecolare dell’associazione.