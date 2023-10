Cambi ai vertici delle articolazioni interne della Questura: tutte le novità

Grosseto. Questa mattina il Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, ha dato il benvenuto al nuovo Dirigente in servizio alla Questura di Grosseto.

Si tratta del vice Questore Augusto Trinetti, neo assegnato alla Questura di Grosseto e proveniente dalla Questura di Genova, con sulle spalle un bagaglio ricco di esperienze.

In particolare, il dott. Trinetti, dopo i primi anni alle Questure di Catanzaro e Trapani, è giunto alla Questura di Genova, dove ha prestato servizio in diversi Commissariati, nella Divisione Polizia anticrimine, nell’Ufficio del personale e, da ultimo, nell’Ufficio immigrazione.

Pertanto, il nuovo Funzionario ha assunto in questa sede l’incarico di Dirigente dell’Ufficio immigrazione, per poter al meglio sfruttare la pregressa esperienza in una grande realtà come quella di Genova, in un momento in cui il settore dell’immigrazione assume aspetti delicati e quanto mai rilevanti.

Il Questore di Grosseto Antonio Mannoni ha accolto il nuovo Dirigente, che costituirà un arricchimento alla squadra dei dirigenti della Questura, porgendogli i migliori auguri di buon lavoro.

Nel contempo il vice Questore Mascia Mazzantini, già Dirigente dell’Ufficio immigrazione, è stata nominata Capo di Gabinetto della Questura, prestigioso incarico di stretta collaborazione con il Questore.