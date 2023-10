Dance For Oncology: al via i corsi gratuiti del progetto che aiuta i pazienti attraverso il ballo

Grosseto. Anche a Grosseto sono aperte le iscrizioni per seguire gratuitamente i corsi di Dance for Oncology.

Si tratta di un progetto unico al mondo, che per la prima volta propone gratuitamente il ballo come aiuto alle terapie che i pazienti devono sostenere. L’ha creato Carolyn Smith, ballerina di fama mondiale e giudice internazionale di ballo, nota al pubblico della tv italiana per il suo ruolo di presidente di giuria nel programma di Rai Uno “Ballando con le Stelle”. Anche Carolyn Smith ha dovuto affrontare un percorso con la malattia nel quale la danza è stata un sostegno fondamentale e per questo ha deciso di dare vita a Dance for Oncology (D4O), il primo percorso di ballo gratuito per pazienti oncologici che permette di trovare spensieratezza, energia e amici.

È rivolto a donne e uomini maggiorenni in terapia (chemioterapia o radioterapia) ed è stato sviluppato direttamente da Carolyn Smith insieme altri soci fondatori, come la Fondazione IncontraDonna. Il programma ha il patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte medico scientifica è curata dalla dottoressa Adriana Bonifacino, responsabile della senologia clinica diagnostica dell’Idi, dell’Irccs di Roma.

Oggi in Italia sono 15 le scuole di ballo che sono state selezionate per portare avanti il progetto poiché sono necessarie delle competenze fondamentali e una di queste, per tutta la provincia, è anche a Grosseto. Più di 50 insegnanti di danza sono stati formati da professionisti in ambito medico oncologico, psico oncologico, fisico motorio e nutrizionale. Più di 20 centri oncologici e associazioni in tutta Italia hanno già aderito al progetto.

A Grosseto, tramite l’interessamento del Comitato per la Vita, grazie alla competenza e disponibilità dell’insegnante di ballo Barbara Grifoni, sarà possibile seguire il percorso gratuito di Dance for Oncology. Barbara Grifoni è tecnico della Federazione Danza sportiva, tecnico dell’associazione Maestri di ballo, insegnante certificata Sensual Dance Fit, insegnante certificata settore paralimpico, professionista con carriera nelle prime 30 coppie nel ranking mondiale, tecnico e giudice nazionale ed internazionale Wdsf.

“Siamo stati da subito entusiasti di partecipare a questo bellissimo progetto – dichiara Oreste Menchetti –. Il Comitato per la Vita aiuta e sostiene il malato nella diagnosi e cura del tumore e promuove attività che possano essere di sostegno in questo percorso. Ecco perché abbiamo apprezzato e voluto anche a Grosseto Dance for Oncology e siamo onorati di iniziare questa attività, certi che possa essere di grande sollievi per chi deve affrontare il delicato momento delle terapie oncologiche”.

I balli

Le coreografie dei balli sono state studiate appositamente da Carolyn Smith, sono semplici, divertenti e sono alla portata di tutti. Il paziente riceverà informazioni sulle modalità di partecipazione direttamente dall’insegnante. Le lezioni non dipendono l’una dall’altra: si può iniziare e interrompere in qualunque momento dell’anno.

“Abbiamo coinvolto e informato anche l’Azienda Usl Toscana Sud Est della nostra attività – continua Barbara Grifoni –. A dire il vero è stato il responsabile dell’U.O. di oncologia medica del Misericordia, Carmelo Bengala, a segnalarci questo progetto e noi del Comitato per la Vita ci siamo subito a disposizione per renderlo possibile al più presto anche a Grosseto.”

Le due insegnanti certificate da Carolyn Smith per Grosseto e provincia sono Barbara Grifoni ed Elisabetta Carone, che hanno seguito con successo la formazione specifica per poter tenere i corsi di ballo.

Informazioni e iscrizioni sono possibili sia sul sito internet www.danceforoncology.it sia nel reparto di Oncologia e Radioterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.