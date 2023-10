Dalla Maremma a Dubai: ecco la storia del grossetano Luca Botta

Grosseto. Il grossetano Luca Botta, 26 anni, vola a Dubai per lavorare nel prestigioso ristorante Al Mahara Bar Al Arab, in cui è impiegato anche il famoso chef napoletano Andrea Migliaccio.

Dopo aver lavorato diversi anni sia all’Andana Resort di Castiglione della Pescaia che in un noto ristorante di Cortina, per poi approdare al ristorante Canapone di Grosseto come primo cameriere di sala, da qualche mese la vita di Botta è cambiata dal punto di vista professionale: alcuni giorni fa, un’e-mail ha ripagato tutti i sacrifici fatti in questi anni ed è stato chiamato a lavorare a Dubai.

Un’esperienza unica per il grossetano, a cui vanno i più sentiti complimenti di parenti, amici e della nostra redazione per la sua nuova avventura.