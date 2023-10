Giornata di preghiera e digiuno per la pace: le iniziative nella diocesi di Grosseto

Grosseto. Anche la comunità diocesana di Grosseto aderisce con il cuore spalancato alla speranza all’appello lanciato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, ai cattolici di tutto il mondo di dedicare una giornata alla preghiera e al digiuno, per invocare “pace su Gerusalemme” e pace nei tanti, troppi teatri di guerra.

La giornata di preghiera e digiuno sarà martedì 17 ottobre.

“Non preghiamo per scaricare su Dio la responsabilità di far trionfare la pace dove c’è la guerra, ma per fare nostre le parole di preghiera semplice: Signore fai di me uno strumento della tua pace! È Lui la pace ed è Lui che fa dei due un popolo solo”, commenta don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto.

Le iniziative di preghiera

Segnaliamo le iniziative di preghiera promosse in varie parrocchie, alle quali se ne aggiungeranno altre: alcune parrocchie infatti proprio in queste ore si stanno organizzando in tal senso.

In cattedrale, alle 17.30 Rosario, alle 18.00 messa, a seguire adorazione eucaristica promossa dall’Ordine equestre del santo sepolcro.

A Santa Lucia, alle 17.30 Rosario, alle 18.00 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 21.30 (con digiuno a cena).

Alla Santa Famiglia, alle 17.30 Rosario. Poi il 31 ottobre veglia di preghiera per chiedere all’intercessione dei Santi il dono della pace.

Nella parrocchia dell’Addolorata adorazione eucaristica continua dalla messa delle 8 alle 1.8

Nella basilica del Sacro Cuore veglia di preghiera dalle 16 alle 18.

Al Ss. Crocifisso Rosario comunitario alle 21.

A Marina di Grosseto adorazione eucaristica dalle 21 alle 22.

A Castiglione della Pescaia l’iniziativa sarà anticipata a lunedì 16 ottobre: alle 18 la Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19.30.

A Scarlino Scalo messa per la pace e la giustizia alle 8.00. Adorazione eucaristica fino alle 11.00.

A Scarlino, nella chiesa di San Martino, alle 15.30 Rosario francescano per la pace.