“Un cuore che batte”, il Collettivo Queer: “No a proposta di legge, garantire sempre aborto sicuro”

Grosseto. “Siamo profondamente sconcertatə dalle parole del primo cittadino di Grosseto e preoccupatə per la proposta di legge di iniziativa popolare volta alla modifica dell’articolo 14 della legge 194/78 che disciplina l’Ivg (interruzione volontaria di gravidanza)”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il Collettivo autonomə Queer Grosseto il Cantiere queer Arci aps.

“Oltre a ribadire quanto il diritto ad un aborto libero, garantito e sicuro sia ancora un orizzonte da realizzare in molte zone del nostro Paese, vorremmo puntare i riflettori su una questione: la disumanità di ciò che provocherebbe la modifica dell’articolo 14 – continua la nota –. Si introdurrebbe un gesto pesantissimo: quello dell’obbligo dell’auscultazione del battito del feto. Un gesto di una violenza psicologica inaudita, volta a rendere l’ivg una pratica sempre più ostile alle donne che decidono di avvalersene. Come se non bastassero le centinaia di medici obiettori che in alcuni territori sono la maggioranza. Come se non bastasse la cultura patriarcale a voler ancora oggi relegare la donna a ruoli subalterni o a ruoli obbligati di cura e di angelo del focolare. Non si tratta di consapevolezza, signor sindaco, si tratta di rendere, nei fatti, la ivg una pratica sicura e garantita, il meno dolorosa possibile, possibile da effettuarsi in tutto il territorio nazionale e slegata da bioetiche di stampo catto-reazionario, che poco hanno a che vedere con il principio di laicità della cosa pubblica”.

“Si tratta poi di lavorare in modo capillare sulla prevenzione e garantire presidi di consultorio e ambulatorio mts/ginecologico ovunque, anche nelle piccole comunità, e invece si sceglie di dismettere i pochi presidi ancora attivi. Queste dovrebbero essere, secondo noi, le priorità da mettere in atto in merito al diritto di abortire – termina il comunicato -. Siamo stanchə di questi attacchi alla legge 194/78. Aborto sicuro garantito ovunque!”.