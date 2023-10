“Mare per tutti”, Grosseto fa scuola: il progetto per una vacanza accessibile replicato in Sicilia – VIDEO

Grosseto. Una delegazione del Comune di Grosseto, capeggiata dagli assessori al sociale e al turismo, Sara Minozzi e Riccardo Megale, si è recata a Siracusa. Obiettivo della visita lavorare in sinergia con l’amministrazione locale per la diffusione di “Mare per tutti”, progetto dedicato a persone portatrici d’invalidità e loro familiari.

La città siciliana, infatti, si è interessata al progetto e l’ha fatto proprio, replicandolo con successo.

“Siamo lieti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Minozzi e Megale – che una realtà comunale importante come Siracusa abbia manifestato interesse per quest’iniziativa. Segno della bontà del lavoro svolto dalla nostra amministrazione”.

La delegazione maremmana ha incontrato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il suo vice Edgardo Bandiera e l’assessore al sociale, Barbara Ruvioli. In seguito, nel salone del palazzo comunale di Siracusa è stato proiettato anche un video del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. L’esponente del Governo ha esaltato il progetto “Mare per tutti” e ha rivolto un plauso all’amministrazione maremmana e a quella siciliana per lo spirito di collaborazione dimostrato.

“Vogliamo – concludono Vivarelli Colonna, Minozzi e Megale – rivolgere il nostro grazie all’associazione Balneari: anche durante questa stagione il loro sostegno è stato importante. ‘Mare per tutti’ favorisce la crescita del territorio e la sua appetibilità anche all’esterno. In 25 anni parliamo di 3mila famiglie che si sono riversate in Maremma, favorite da un approccio sostenibile e da grande attenzione al sociale. Quest’anno sono stati 30 gli stabilimenti balneari coinvolti, con 21 chilometri di spiagge accessibili. Un grande esempio di turismo declinato in pieno nel sociale”.

Nella foto, da sinistra a destra: Edgardo Bandiera (vicesindaco Siracusa), Riccardo Megale, Francesco Italia, Sara Minozzi, Barbara Ruvioli (assessore al Sociale di Siracusa).