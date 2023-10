Cosa fare se si incontra una persona disorientata? Ecco la brochure della Prefettura

Grosseto. L’ufficio del Commissario per le persone scomparse ha predisposto una brochure esplicativa che fornisce indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento di persone affette da danno cognitivo e su come agevolarne la ricerca e il ritrovamento in caso di scomparsa.

La brochure, consultabile anche sul sito istituzionale della Prefettura di Grosseto, è rivolta sia ai familiari delle persone a rischio di scomparsa, sia a tutti i cittadini, richiamando l’attenzione sui comportamenti da tenere quando si incontra una persona in evidente stato di disorientamento, specie nelle ore del crepuscolo, quando è più alta la possibilità che nel malato si acuisca il senso di smarrimento e disorientamento.

Alle persone a rischio è consigliato di portare sempre con sé un biglietto-promemoria con annotate generalità, indirizzo e recapiti telefonici di emergenza.