Sicurezza: i commercianti di via della Pace incontrano i Carabinieri

Grosseto. Via della Pace, una storia di coesione. Sembra il titolo di un libro o anche di un film ed invece è la straordinaria realtà di un gruppo di commercianti che, con il loro lavoro, animano una delle vie più commerciali di Grosseto dove, guarda caso, insiste proprio la sede di Ascom-Confcommercio. Una storia di coesione i cui frutti sono noti da tempo.

Tra i primi si ricorda la nascita del centro commerciale naturale ‘Mi pace’, presentato diversi anni fa proprio nella sede di Confcommercio alla quale, nel corso degli anni, hanno fatto seguito molte altre iniziative. Una storia che si rinnova oggi di fronte agli episodi di criminalità avvenuti di recente e che hanno spinto i commercianti di via della Pace e delle altre strade limitrofe a confrontarsi in una chat di gruppo su Whatsapp per proporre idee e suggerimenti, ma anche per chiedere un supporto a Confcommercio Grosseto, punto di riferimento di tutti i commercianti della provincia, e in particolare di quelli di via della Pace.

Nel confronto delle varie ipotesi messe sul tavolo nel contesto, appunto, di una discussione operativa seppur ‘orizzontale’, ovvero caratterizzata da un coinvolgimento paritario, financo amichevole, è emerso che un incontro con i vertici dell’Arma dei Carabinieri potesse essere un primo passo per cementare ulteriormente quel senso di comunità che caratterizza questa parte del centro cittadino. Un senso di comunità e coesione, appunto, da condividere anche con chi è deputato, insieme alle altre forze di polizia, al controllo del territorio.

L’incontro

È stato dunque del tutto naturale, per Confcommercio Grosseto, attivarsi e promuovere quello che poi è stato, venerdì scorso, un incontro molto partecipato con i vertici dell’Arma dei Carabinieri: Comandante provinciale, Comandante di Compagnia e Comandante di stazione.

È stata una riunione informale, caratterizzata dalla disponibilità dei vertici dell’Arma dei Carabinieri all’ascolto delle diverse istanze dei commercianti, nonché della loro percezione di sicurezza del quartiere nel quale vivono e lavorano. Allo stesso tempo, con il coordinamento del direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, ciascuno dei molti commercianti intervenuti ha potuto parlare liberamente, riscoprendo la possibilità di un confronto diretto con le forze di polizia che presidiano il territorio.

“Confcommercio Grosseto, nell’ambito di un costante rapporto di fattiva e proficua collaborazione con la Prefettura di Grosseto – afferma Gabriella Orlando –, prosegue nel suo percorso di azioni tese a far conoscere e a valorizzare l’intenso lavoro di tutte le forze dell’ordine che operano nel territorio della provincia sotto, appunto, il coordinamento della Prefettura. Azioni allo stesso tempo volte a promuovere comportamenti di cittadinanza attiva da parte degli associati. Siamo, infatti, consapevoli del fatto che, per migliorare la percezione di sicurezza, occorra l’impegno di tutti e non si possa restare fermi in attesa che qualcuno, quasi una entità magica, risolva di colpo e in maniera definitiva il problema della micro e/o macrocriminalità, di certo non prerogativa esclusiva della città di Grosseto”.

“Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri e il suo Comandante provinciale Colonnello Sebastiano Arena – conclude Orlando – per aver accolto il nostro invito e per essersi reso disponibile ad avviare un percorso di confronto e condivisione dei problemi che si rinvigorisce oggi e si proietta nel futuro. Allo stesso tempo ringraziamo anche le altre forze dell’ordine del territorio, e in particolare Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, con le quali stiamo prendendo contatto in questi giorni per iniziative analoghe a breve termine”.