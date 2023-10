La festa del cioccolato sbarca in centro storico: weekend all’insegna della dolcezza

Grosseto. Sarà un fine settimana dolcissimo in centro a Grosseto. I banchi della festa del cioccolato sono tornati in piazza Dante.

Praline, tavolette, creme, macaron, cremini… la manifestazione, organizzata da Confesercenti e Chocomoments, con il patrocinio del Comune di Grosseto, ha aperto i battenti oggi e chiuderà domenica 8 ottobre. Laboratori per bambini e coocking lesson per adulti e poi tanti banchi in cui assaggiare e comprare cioccolato, completamente artigianale e italiano.

«Questo è il secondo anno di questa manifestazione a Grosseto – afferma Giancarlo Maestrone, coordinatore di Chocomoments -, siamo tornati con molto entusiasmo e, a parte il caldo, sta andando bene. Abbiamo tante novità. Questa mattina abbiamo accolto i bambini delle scuole, abbiamo artigiani da tutta Italia, cioccolato in tutte le forme e i tipi: dalle praline alle creme spalmabili, dalle tavolette agli oggetti artistici ai macaron e poi il nostro laboratorio che lavora tutti i giorni con show cooking per adulti e bambini e sabato alle 18 arriverà la mega tavoletta di cioccolato».

«Prosegue l’impegno di Confesercenti per portare i bambini e le famiglie nel centro storico di Grosseto – affermano per Confesercenti Marco Di Giacopo e il presidente provinciale Giovanni Caso -. Questo è un evento che mette al centro l’eccellenza e la qualità italiana. Un evento che è anche un momento benefico e didattico per i bambini oltre a celebrare lo sport».

«Sarà un altro week-end meraviglioso per Grosseto – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Grazie a Confesercenti è stato portato in piazza Dante, nel cuore pulsante della città, questo evento, in cui si potrà godere di cioccolato artigianale, creme, liquori e in cui si potrà capire come si fabbrica il cioccolato, con laboratori in sinergia con le scuole. Una manifestazione bellissima per cui ringrazio Confesercenti e invito la popolazione a partecipare».

«Sarà un week-end molto dolce – gli fa eco l’assessore e vicesindaco Bruno Ceccherini – all’insegna della cioccolata. Siamo molto contenti, perché è un bell’evento che ravviva il centro storico. Una direzione intrapresa da tempo insieme al Ccn e, in questo caso, con Confesercenti. Sarà un’attrazione in più per portare gente nel centro della città nel fine settimana».

Gli eventi collaterali

Grazie alla collaborazione con il Centro commerciale naturale ci saranno tanti eventi collaterali, come conferma la presidente Agata Renzo. Aperitivi e drink a base di cacao, birra, menù dedicati nei ristoranti, assaggi speciali, musica a tema e in libreria storie per bambini con protagonista il cioccolato.

E poi la solidarietà, in collaborazione con l’Emporio solidale, lo sport, con la premiazione di un giovane campione di judo, così da rendere il centro attrattivo sino a sera.

Il programma

Di seguito tutti gli appuntamenti: da venerdì 6 a domenica 8 ottobre la Fabbrica del Cioccolato, con tutte le sue attrazioni, arriva nel centro di Grosseto. I profumi del cacao invaderanno la città; ci saranno animazione per bambini, lezioni per adulti, show cooking, tante proposte ghiotte, ma si lascerà spazio anche allo sport con la premiazione di un giovane atleta, Francesco Crociani, terzo ai mondiali di judo di categoria cadetti.

Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale, con stand sempre aperti: venerdì e domenica dalle 10 alle 20 e sabato dalle 10 alle 23. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre proposte.

Tra gli eventi da non perdere, ci sono i cooking show: il primo si terrà venerdì alle 18 dal titolo “Come nasce una sacher?”. Sabato, stesso orario verrà realizzata la Pralina di Grosseto, un cioccolatino in versione speciale e unica realizzata con un ingrediente tipico della zona. Infine domenica alle 15 “Come nasce una pralina?”.

Spazio anche alla solidarietà: sabato, alle 16, verrà realizzata la barretta dei record, il ricavato sarà destinato all’Emporio solidale.

Ci saranno anche lezioni di cioccolato: sabato e domenica dalle 10 alle 12 il corso di lavorazione del cioccolato per principianti (30 euro. Prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com). E poi i bambini, che con il cioccolato vanno particolarmente d’accordo: tutti i giorni Choco baby, dalle 15.30 alle 17.30 un laboratorio (della durata di 15-20 minuti al costo di 7 euro) per imparare a realizzare cioccolatini.