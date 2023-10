Humanitas: aperte le iscrizioni al corso per soccorritore

Grosseto. Parte martedì 17 ottobre, alle 21, il secondo corso di formazione per “soccorritore” abilitato all’utilizzo del Dae o Blsd, promosso dalla Pubblica Assistenza Humanitas di Grosseto. Chi vorrà partecipare dovrà iscriversi entro il giorno precedente scrivendo a infoparoselle@gmail.com oppure telefonando al 328.6454493 (Alessio).

«L’obiettivo del corso – spiega Christian Sensi, presidente di Pubblica Assistenza Humanitas Grosseto Odv – è naturalmente quello di formare nuovi soccorritori di primo e secondo livello. Un’attività generalmente considerata di routine, ma che in questo caso rientra in un programma di rafforzamento dell’associazione sul territorio di Grosseto. Vogliamo infatti radicarci in città come realtà rappresentativa del volontariato laico, ampliando la nostra base di volontari per organizzare nuovi servizi di supporto alla comunità grossetana. Nelle prossime settimane ci saranno delle novità che daranno l’idea più precisa del nostro impegno. Speriamo di avere tanti nuovi giovani soci».

Il corso

Il corso, che inizierà il prossimo 17 ottobre, si terrà nei locali della Pubblica Assistenza, in via Smeraldo 8 a Grosseto. Si tratta di un percorso di formazione che consente di ottenere l’attestato di soccorritore di primo e di secondo livello, specializzato nel sostegno sociale e negli interventi di emergenza, abilitato all’utilizzo del defibrillatore: Blsd (basic life support – early defibrillation), blsdp (pediatric basic life support defibrillator) e Dae (defibrillatore automatico esterno). Alla conclusione del corso, per ottenere l’attestato, i frequentatori dovranno superare un esame.

Il corso – articolato in lezioni teoriche e pratiche tenute fa da un formatore regionale dell’Humanitas e da un sanitario – è completamente««è aperto alle persone dai 16 anni di età in su.