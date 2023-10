Didattica dell’educazione musicale: terza laurea per Francesca Magdalena Giorgi

Grosseto. Seconda laurea biennale per Francesca Magdalena Giorgi al conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia.

La giovane cantante lirica grossetana, co-conduttrice di Dilettando, dopo aver conseguito sempre con il massimo dei voti la triennale in canto lirico e la relativa laurea biennale, ha ottenuto il massimo dei voti con lode nel corso di laurea magistrale in Didattica dell’educazione musicale, discutendo la tesi dal titolo “Il coro e il territorio. L’ importanza della loro unione”, in cui è stato analizzato lo stretto legame dell’attività corale nella scuola secondaria anche come mezzo di trasmissione del patrimonio folkloristico maremmano.

Ricordiamo che per questa tesi Francesca Magdalena ha effettuato trascrizioni e arrangiamenti, mentre il relatore è stato il professor Fabio Lombardo.

Alla dottoressa Giorgi le felicitazioni della redazione.