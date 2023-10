“Un albero per la vita”: i Carabinieri e il Fadoi donano una pianta al Misericordia

Grosseto. C’è anche il Misericordia di Grosseto tra i trenta ospedali in tutta Italia scelti per ospitare oggi, 4 ottobre, giorno in cui si festeggia San Francesco d’Assisi patrono d’Italia e degli ecologisti, l’iniziativa “Un albero per la salute”.

L’iniziativa, che vedrà anche la partecipazione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, all’pspedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, è realizzata dalla Fadoi – Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti in collaborazione con i Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità, e prevede la donazione e la messa a dimora, in contemporanea in 30 ospedali di 18 regioni italiane, di giovani alberi da parte dei Carabinieri della Biodiversità. Ogni pianta piantumata questa mattina potrà essere geolocalizzata fotografando un QR code su un cartellino appeso al fusto e sarà possibile seguirne la crescita, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica.

“Un albero per la salute”, della durata di circa tre anni, rientra nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro” (https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/un-albero-per-la-salute/), realizzato in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’evento grossetano si è svolto nell’area antistante la nuova ala del nosocomio grossetano, dove è stato collocato un giovane leccio con accanto una targa di legno che ricorda il momento, alla presenza del direttore di presidio Michele Dentamaro e di dirigenti della direzione sanitaria, del vicepresidente del Fadoi e direttore della Medicina interna, Andrea Montagnani, e del Tenente Colonnello Matteo Vincenzo Orefice, il Tenente Colonnello Cristiano Berretta, insieme agli Appuntati scelti qualifica speciale Giorgio Mercanti e Riccardo Micheloni, del raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Follonica. L’obiettivo generale è lanciare un messaggio di sensibilizzazione della popolazione al rispetto dell’ambiente, promuovendo la sua difesa costante e la salvaguardia del territorio e sottolineando in maniera decisa il rapporto indissolubile esistente tra quest’ultimo e la salute delle persone.

“Ogni passo fatto verso l’ambiente è un miglio percorso verso la salute – ricorda Montagnani –. L’iniziativa ‘Un albero per la salute’ prende ispirazione dallo slogan ‘One Health’ che sintetizza l’assunto secondo cui la salute di ognuno di noi, in una visione olistica, è legata alla salute del pianeta e alla conservazione delle sue risorse. La Medicina interna, come Fadoi, è consapevole e sensibile nel considerare la complessità dell’essere umano e quindi anche del sistema in cui vive; proprio per questo si è fatta promotrice, insieme al Raggruppamento Carabinieri biodiversità e localmente all’Asl Toscana sud est, di questa campagna di sensibilizzazione verso il clima, la conservazione delle risorse e la rigenerazione delle stesse, suggerendo di considerare la salute come una ricchezza da conservare sia individualmente che globalmente”.

“Abbiamo aderito con piacere e siamo orgogliosi che l’ospedale di Grosseto faccia parte di questo progetto di cui condividiamo pienamente i propositi – afferma Dentamaro -. Condizioni ambientali migliori giocano un ruolo importante per mantenere in salute il nostro organismo. Si tratta di un’iniziativa di educazione sanitaria che non ha solo una finalità comunicativa e informativa, ma anche quella di motivare profondamente le persone a intervenire precocemente sui comportamenti, abitudini, azioni riguardanti le condizioni ambientali e sociali”.