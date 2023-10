Lily è scappata, l’appello del padrone: “Offriamo ricompensa a chi ci aiuta a trovarla”

Civitella Paganico (Grosseto). “Il 28 settembre, presso il podere San Paolo, vicino all’agriturismo Santa Maria, sulla strada che da Paganico porta alle terme di Petriolo, è scappata di casa la nostra cagnolina, all’anagrafe canina è Funny, ma risponde normalmente al nome di Lily”.

Inizia così l’appello di Daniele Carlesso, che ha scritto alla nostra redazione per denunciare la scomparsa della sua cagnolina.

“E’ una bastardina di circa 4 anni, a pelo medio/lungo marrone e nero, ha un canino storto che le sporge dalla bocca – spiega Carlesso -. Microchippata, dolcissima, molto timorosa, si spaventa per tutto, è assolutamente non aggressiva, non abbaia mai, per chiunque la ritrovasse offriamo una ricompensa di 500 euro”.

Chiunque abbia informazioni o abbia avvistato Lily, può chiamare i numeri 329.2945105, 328.2582467 o 349.0902532.