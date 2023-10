‘La Via Maestra’: il Comitato per la democrazia costituzionale aderisce alla manifestazione

Grosseto. “Il rapido aggravarsi della situazione sociale e economica del nostro Paese, a fronte del quale la maggioranza del governo di estrema destra appare evidentemente inadeguata, richiede una forte espressione della volontà popolare, che affianchi e sostenga l’opposizione parlamentare insufficiente”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Beppe Corlito, referente del Comitato per la democrazia costituzionale di Grosseto.

“Occorre evitare che le imminenti scadenze elettorali inducano la coalizione di destra, profondamente divisa al suo interno, a compromessi i cui costi altissimi e spesso irreversibili ricadrebbero sulle cittadine e sui cittadini. Emblematico sarebbe lo ‘scambio’ fra Lega e Fratelli d’Italia, fra la realizzazione della cosiddetta autonomia differenziata e il passaggio a un regime autoritario presidenziale, da più parti richiamato – continua la nota –. Le politiche governative in atto e quelle annunciate, in particolare la prossima Finanziaria, appaiono in contrasto con i diritti sanciti dalla Costituzione sul piano della stabilità del lavoro e di un giusto salario, del diritto alla salute e a un Servizio sanitario nazionale universalistico, a un efficace sistema educativo pubblico, a un ambiente sano e sicuro, al rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, che esclude la nostra partecipazione, diretta o indiretta, ad azioni di guerra. Viceversa, si sono trovati i soldi per finanziare la guerra in Ucraina, ma non quelli per difendere lo stato sociale e ridurre le disuguaglianze, ritornate ai livelli del 1929. Si profila una nuova crisi economica, analoga a quella del 2008, che il Governo sottovaluta, anzi pensa di varare provvedimenti che la aggravano, privatizzando e riducendo l’intervento pubblico nell’economia”.

“La nostra Costituzione, nata dalla Resistenza antifascista, delinea un modello di società basata sull’eguaglianza e sulla solidarietà, affidando alla Repubblica il compito di ‘rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese’ (articolo 3), diametralmente opposto al sistema fiscale basato sulla flat tax , e alle politiche discriminatorie nei confronti di quanti cercano in Europa una possibilità di sopravvivenza per le loro famiglie. Intanto, in provincia di Grosseto l’eversione fascista, ringalluzzita dalla connivenza di alcune amministrazioni (vedi l’approvazione di via Almirante), rialza la testa – termina il comunicato -. Per questi obiettivi il Comitato per la democrazia costituzionale di Grosseto aderisce alla iniziativa ‘La Via Maestra’, invitando tutte e tutti a partecipare alla manifestazione del 7 ottobre prossimo a Roma. A tale scopo può essere ancora prenotato il viaggio in pullman alla Camera del Lavoro Cgil di Grosseto”.

Per informazioni: https://www.democraziacostituzionalegrosseto.it/