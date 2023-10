10 nuove panchine nel parco Silvano Signori: donazione della Scuola edile grossetana al Comune

Grosseto. Nella recente edizione della gara regionale di Arte muraria Ediltrophy 2023 tenutasi a Grosseto, le squadre di muratori si sono cimentate nella costruzione di panchine.

La prova del miglior manufatto è stata superata dalla squadra della Scuola edile grossetana, rappresentata dai dipendenti della Edilco edilizia coordinata srl di Albinia, che parteciperà, in rappresentanza della Toscana, alla selezione nazionale che si svolgerà durante la fiera Saie a Bari.

La competizione ha visto riunite in piazza Dante, nel centro storico di Grosseto, le 10 Scuole edili della Toscana e le 10 panchine costruite sono state valutate da un’apposita commissione tecnica.

La Scuola edile grossetana, in stretta collaborazione con gli Enti bilaterali dell’edilizia presenti in provincia di Grosseto, la Cassa edile ed il Comitato paritetico territoriale per la sicurezza in edilizia, in stretta collaborazione con il Formedil – Ente nazionale per la formazione in edilizia, sentite le parti sociali fondatrici dell’Ance Grosseto ed i sindacati dei lavoratori delle costruzioni, hanno deciso di donare alla comunità grossetana, tramite il Comune di Grosseto, le 10 panchine realizzate durante la gara e, su indicazione dell’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, saranno collocate nel parco Silvano Signori domani, martedì 3 ottobre, alle 12, durante una cerimonia aperta, nella quale sarà formalizzata la consegna per l’uso pubblico delle 10 panchine costruite a regola d’arte.