Muore storico commerciante grossetano: era socio fondatore del Comitato per la Vita

Grosseto. Mario Ballerini, storico commerciante e titolare di un negozio di ottica in corso Carducci, a a Grosseto, e socio fondatore, nel 1983, del Comitato per la Vita – OdV Grosseto.

“Con Mario Ballerini se ne va una parte della nostra storia – dichiarano dal Comitato -, un uomo che ha fatto tantissimo per la nostra associazione per molti anni. Ci stringiamo forte attorno alla famiglia in questo momento così doloroso. Ricordiamo Mario per la sua generosità, il suo impegno e per il suo entusiasmo di imprenditore.”

Il cordoglio di Confcommercio

Ascom Confcommercio Grosseto, a nome del presidente Giulio Gennari, del direttore Gabriella Orlando e di tutto lo staff, esprime commozione nell’apprendere la notizia della scomparsa di Mario Ballerini.

Grande cordoglio anche nella 50&Più Grosseto, l’associazione degli ultracinquantenni del sistema Confcommercio, della quale Mario faceva parte in qualità di associato da molti anni. Il presidente Anna Maria Della Monica e il consiglio direttivo si dicono “affettuosamente vicini” ai figli Maria, Lara, Debora e ai nipoti.

“Abbiamo perso una figura che rappresenta la storia del commercio grossetano – commentano da Ascom Confcommercio e dalla 50&Più –. Una famiglia di ottici, quella dei Ballerini. Persone stimate, di grande professionalità. Lara rappresenta la seconda generazione del negozio ed è coadiuvata nell’impegno quotidiano dal figlio Tommaso, che senz’altro proseguirà l’attività con successo, sulle orme del nonno”.