“Mercatino dei Ragazzi”: torna l’appuntamento con la solidarietà, il programma

Grosseto. Nel 2023 ha compiuto 40 anni, solo negli ultimi 9 mesi ha già donato all’ospedale Misericordia strumenti e realizzato progetti per più di sessantamila euro e ora si appresta a raggiungere un nuovo grande obiettivo, un sofisticato software per migliorare le cure radioterapiche del valore di 85.000 euro. E’ il Comitato per la Vita, l’associazione nata nel 1983 dalla volontà di un piccolo gruppo di cittadini di sostenere gli ospedali del territorio nella battaglia contro il tumore.

Fin dalla sua creazione, il Comitato ha incentrato il suo volontariato su un’idea nuova: creare grandi eventi dove le persone non sono semplici spettatori, ma protagonisti attivi che si mettono in gioco per raggiungere un obiettivo. Prende il via così il Mercatino dei Ragazzi dove i giovanissimi diventano commercianti per un giorno, vendendo giocattoli, libri, oggetti vari che appartenevano a loro e dai quali si separano per donarli a una nuova vita, quella della solidarietà. L’originalità dell’idea del Mercatino trovò subito un grandissimo seguito e – a eccezione dei due anni di Covid 2020 e 2021 – ogni prima domenica di ottobre dal 1983 il centro di Grosseto si trasforma e fa battere il cuore di migliaia di persone.

“Ancora oggi – dichiara il presidente Oreste Menchetti – siamo travolti dall’amore e dall’affetto della Maremma verso il Mercatino dei Ragazzi e noi stessi manteniamo intatti l’emozione e l’entusiasmo delle prime edizioni. Non è un anno qualunque questo: festeggiamo 40 anni nei quali la partecipazione verso le iniziative del Comitato per la Vita è andata crescendo e ci ha permesso di donare sei milioni di euro per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore che sono stati utilizzati per strumenti, software, strumenti e progetti. Il nostro pensiero va ai presidenti che mi hanno preceduto: Giuseppina Verdinois, Silvio Batistini, Enrica Tognazzi, ai consiglieri che 40 anni fa diedero vita al primo nucleo del Comitato per la Vita, a tutti quelli che si sono succeduti, ai volontari che sono la nostra anima e a tutti coloro che hanno donato per rendere possibile il sogno di combattere tutti insieme contro il tumore. Un grazie va a tutti gli enti e le istituzioni che da sempre ci sostengono: Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Istituzione Le Mura, Pro Loco Grosseto, Coeso Società della Salute Grosseto, Banca Tema, Sei Toscana, Humanitas Odv Grosseto, Confraternita Misericordia Grosseto, Associazione Vigili del Fuoco in pensione, Ciam Grosseto Centro ippico allevamento Il Mustiaio, Associazione nazionale Polizia di Stato, Uisp Grosseto. Vi aspettiamo in piazza domenica primo ottobre”.

Il Mercatino dei Ragazzi

Vediamo un po’ come funziona il Mercatino: la partecipazione al mercatino è aperta a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Grosseto e provincia. È consentita la vendita di qualsiasi genere di merce: giochi e giocattoli di ogni tipo, francobolli, libri e giornalini, cartoline, chincaglierie e cose simili. Le iscrizioni vengono effettuate dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di sabato 30 settembre e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 di domenica 1° ottobre. Possono essere iscritti i ragazzi da 5 a 13 anni compiuti.

Al banchino viene assegnato un numero che, per l’indispensabile riscontro, viene registrato e trascritto su un cartello consegnato al momento dell’iscrizione e che, obbligatoriamente, deve essere esposto sul banchino stesso. Inoltre, il medesimo numero verrà trascritto su un “tesserino” che dovrà essere spillato alla maglietta di ogni bambino. I ragazzi iscritti al Mercatino dovranno indossare la maglietta, apporre il cartellino con il numero del banchino ed essere presenti al banchino. Anche quest’anno ci sarà l’isola ecologica: un’area riconoscibile accanto alla segreteria del Comitato in piazza Esperanto, transennata e sorvegliata a partire dalle ore 17.00 di domenica 1° ottobre. Lì i ragazzi dovranno portare ciò che non hanno venduto e che non vogliono riportare a casa. A ciascun banchino saranno consegnati dal Comitato i sacchetti di Sei Toscana, all’interno dei quali i giovani commercianti disporranno il materiale che dovrà essere portato presso il centro raccolta. Il materiale raccolto sarà donato alle associazioni benefiche che ne faranno richiesta. Così facendo si raddoppia la solidarietà. I banchini si possono posizionare nella piazza solo dopo le ore 4.00 del 1° ottobre.

“In città torna la nuova edizione del Mercatino dei Ragazzi, conosciuto e apprezzato da tutti i cittadini, specialmente da quelli più piccoli – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’iniziativa, organizzata dal Comitato per la Vita, che quest’anno compie 40 anni, rappresenta un prezioso insegnamento per i nostri ragazzi che, oltre ad imparare il mestiere dei ‘commercianti’, scelgono di aiutare il prossimo donando giocattoli, libri ed altri oggetti a loro cari.”

“Un’occasione imperdibile per approcciarsi al mondo della solidarietà – dichiarano l’assessore al sociale, Sara Minozzi, e l’assessore alla cultura, Luca Agresti –. Annualmente l’intera comunità scende in piazza per acquistare e dare una nuova vita a molti oggetti, rendendo felici i bambini e contribuendo ad una buona causa. Allo stesso tempo i genitori hanno l’opportunità di vedere i loro figli impegnarsi, con entusiasmo e passione, in una nuova attività.”

Alla conferenza stampa erano presenti, oltre al presidente Menchetti e al Comune di Grosseto, Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto; Tania Barbi, presidente del CoesO e direttore del distretto sanitario; Roberto Dottori, responsabile scientifico del Comitato per la Vita; Francesca Antichi, per Banca Tema; Sergio Perugini, presidente di Uisp Grosseto.

La Fiera della solidarietà

Anche quest’anno, tra i tantissimi banchini, sarà possibile trovare la famosissima “Fiera della solidarietà”, sempre più maremmana: hanno infatti contribuito ai premi alcune delle più importanti aziende del territorio. Quindi, il Comitato per la Vita ringrazia Latte Maremma, Apicoltura Rossi Novaro, Carrefour Grosseto di via Repubblica Domenicana, Sapori di Toscana Cash&Carry, caseificio Il Fiorino, Quicksand, oleificio Olma, Mangiar bene senza glutine, Panificio Galletti, Sol Caffè Grosseto, Nicchi Frutta, Mp di Paoloni, azienda agraria florovivaismo Deco Flor, ditta Simiani Illuminazioni, caseificio Inno al Sole.

Quanto e cosa è stato donato dal Comitato per la Vita nel 2023 da gennaio fino a oggi: alla Uoc di Otorinolaringoiatria, 2 lampade frontali per visite specialistiche a pazienti oncologici di otorinolaringoiatria, del valore di 547,56 euro; alla Uoc di Radioterapia, 10 cuscini per stereotassi del cranio, 2 cuscini per stereotassi body VacQix Cushion, 1 cuscino per stereotassi body VacQix Cushion 2 ch, del valore di 2.464,40 euro; alla Uoc di Radioterapia, acquisto di un sistema Catalyst, modulo per implementare i trattamenti radioterapici nei pazienti oncologici, del valore di 55.632,00 euro; alla Uoc di Radioterapia, il progetto aggiornamento medici, del valore di 750,00 euro; alla Uos Patologia clinica molecolare, un contributo per il progetto “Master Liquid Biopsy” dell’Università degli Studi di Siena, del valore di 1616,00 euro.

L’obiettivo del Mercatino dei Ragazzi 2023: l’acquisto di un sofisticato software per la sovrapposizione di immagini diagnostiche che consente l’esatto centraggio e contornamento delle cellule oncologiche da sottoporre a Radioterapia, al fine di ottenere i minori effetti collaterali sui tessuti sani limitrofi alla zona trattata, del valore 85.000 euro.

Il programma

Sabato 30 settembre

Ore 9.00, piazza De Maria, Giornata della prevenzione “Cittadella della Salute”. Attività di sensibilizzazione sulle tematiche della promozione della salute e della prevenzione – in collaborazione con l’Azienda sanitaria toscana Sudest e Coeso Società della Salute di Grosseto. In piazza saranno presenti anche gli infermieri di Opi, Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto.

Il dottor Marcucci parlerà del bullismo; la dottoressa Culicchi parlerà della prevenzione oncologica, con particolare riferimento all’alimentazione e agli stili di vita; la dottoressa Rosati parlerà di screening e consegna di campioni per sangue occulto; il dott. Pagliara parlerà deil coinvolgimento delle scuole per gli stili di vita.

Ore 15.00, piazza Esperanto, iscrizione dei ragazzi al “Mercatino” dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Domenica primo ottobre

Piazza Esperanto, dalle ore 7.30 alle ore 12.00, iscrizione dei ragazzi al “Mercatino”.

Ore 10.00, piazza Esperanto, inaugurazione del “Mercatino dei Ragazzi” 2023. Saranno presenti autorità civili, militari e religiose.

Ore 10.00, piazza De Maria, Giornata della Prevenzione “Cittadella della Salute”. Attività di sensibilizzazione sulle tematiche della promozione della salute e prevenzione – in collaborazione con Azienda Sanitaria Toscana Sudest e Coeso Società della Salute di Grosseto. In piazza saranno presenti anche gli infermieri di Opi, Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto.

Sarà presente anche il Camper della prevenzione con la dottoressa Sambuco, diabetologa, con un’infermiera della diabetologia, che esguirà l’esecuzione di stick glicemici e sensibilizzazione alla patologia, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17; con la dottoressa Liberati , per la prevenzione e la sensibilizzazione per il vaccino Hpv, dalle 9 alle 11; la dottoressa Peccianti, dermatologa, per le visite per i nei con dermatoscopio, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17; l’Opi Grosseto, con il presidente Nicola Draoli, Fulvia Marini e gli infermieri del corso di laurea, per incontri dedicati a Bls/Plsd e la promozione di buone abitudini al primo soccorso e sul corso di studi professionale.

Ore 10.00, piazza Duomo, in collaborazione con l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo, “Pompieropoli”.

Alle ore 15.00, in piazza Dante, il centro Ippico Ciam farà divertire i ragazzi con i suoi pony.

Ore 19.30, fine evento con le ultime consegne degli incassi da parte dei “piccoli commercianti”.

Nel pomeriggio di sabato 7 ottobre si svolgerà, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia, un convegno medico su tematiche inerenti le malattie oncologiche.

Le modifiche al traffico

In occasione del “Mercatino dei Ragazzi”, dalle ore 16.00 di giovedì 28 settembre, fino e non oltre le ore 13.00 di lunedì 2 ottobre, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, con soppressione temporanea degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli a pagamento ivi posti, ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione (per carico e scarico di strutture e muniti di apposito pass fornito dall’organizzazione), in piazza De Maria (solo nella parte rialzata del mercato dei fiori del giovedì) e nell’intera piazza Esperanto, tranne la porzione compresa tra l’accesso viario di fronte ai locali dell’ex Maestrini ed al Bastione Maiano. Nella stessa area, venerdì 29 settembre, sabato 30 settembre e lunedì 2 ottobre dovranno essere lasciati liberi gli spazi utilizzati e ivi posti per il mercato giornaliero.

Inoltre:

dalle ore 7.00 di sabato 30 settembre fino alle ore 24.00 di domenica primo ottobre, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione (per carico e scarico di strutture e muniti di apposito pass fornito dall’organizzazione), nella porzione di piazza Esperanto compresa tra l’accesso viario di fronte ai locali dell’ex Maestrini ed il Bastione Maiano e in piazza De Maria, nella parte adiacente alle Mura medicee;

con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione (per carico e scarico di strutture e muniti di apposito pass fornito dall’organizzazione), nella porzione di piazza Esperanto compresa tra l’accesso viario di fronte ai locali dell’ex Maestrini ed il Bastione Maiano e in piazza De Maria, nella parte adiacente alle Mura medicee; dalle ore 16.00 di sabato 30 settembre fino alle ore 24.00 di domenica primo ottobre, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione (per carico e scarico di strutture e muniti di apposito pass fornito dall’organizzazione), nel tratto di piazza De Maria compreso tra la parte rialzata, sede del mercato giornaliero dei fiori;

con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione (per carico e scarico di strutture e muniti di apposito pass fornito dall’organizzazione), nel tratto di piazza De Maria compreso tra la parte rialzata, sede del mercato giornaliero dei fiori; dalle ore 7.00 di sabato 30 settembre fino alle ore 24.00 di domenica primo ottobre, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli facenti parte dell’organizzazione (muniti di apposito pass fornito dall’organizzazione), in piazza De Maria, nella parte rialzata dietro all’edicola dei giornali, con conseguente soppressione degli stalli di sosta a pagamento ivi posti;

con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli facenti parte dell’organizzazione (muniti di apposito pass fornito dall’organizzazione), in piazza De Maria, nella parte rialzata dietro all’edicola dei giornali, con conseguente soppressione degli stalli di sosta a pagamento ivi posti; dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di domenica primo ottobre, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli nella corsia di piazza De Maria, nel tratto compreso tra via Ximenes e via dei Lavatoi (viabilità utilizzata per il mercato del giovedì);

a tutti i veicoli nella corsia di piazza De Maria, nel tratto compreso tra via Ximenes e via dei Lavatoi (viabilità utilizzata per il mercato del giovedì); dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di domenica primo ottobre, in piazza Dante Alighieri e in piazza Duomo, è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi a servizio dell’evento.

Durante il periodo di validità dei divieti:

sono temporaneamente soppressi gli spazi riservati alla sosta dei taxi e dei veicoli muniti del contrassegno speciale invalidi da piazza Duomo, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione;

sono istituiti due stalli di sosta riservato alla sosta dei taxi in piazza Gioberti (sul lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da via A. Gramsci);

sono istituiti due stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie, uno in piazza Gioberti (sul lato sinistro secondo la direzione di marcia proveniente da via A. Gramsci) e uno in via Manin, sul lato sinistro in adiacenza alla Bnl;

corso Carducci, all’ intersezione con via Garibaldi, è indicato come strada senza uscita;

via Manin, all’intersezione con piazza Gioberti, è indicata come strada senza uscita;

via Ricasoli è indicata come strada senza uscita, con ingresso da piazza del Mercato;

piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Mensini.

In caso di condizioni atmosferiche che non consentano lo svolgimento della manifestazione nelle date suddette, le stesse regole sono valide negli stessi giorni della settimana successiva, con gli orari e le stesse modalità di cui sopra.

I mezzi a servizio degli eventi al seguito della manifestazione dovranno essere regolarmente autorizzati per l’accesso alla Ztl.

Le aree indicate verranno riaperte alla normale circolazione veicolare solamente dopo che saranno state liberate dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul posto al termine della manifestazione.

Sei Toscana provvederà alle necessarie operazioni di pulizia.

Nella foto, da sinistr a destra: Sergio Perugini, presidente Uisp, Patrizia Betti, vicepresidente Comitato per la Vita, Roberto Dottori, responsabile scientifico Comitato per la Vita, Oreste Menchetti, presidente Comitato per la Vita, Tania Barbi, presidente Coeso, Sara Minozzi, assessore al sociale del Comune di Grosseto, Michele Dentamaro, responsabile dell’ospedale Misericordia, Mara Stefani, Comitato per la Vita, Paola Bernini, Comitato per la Vita, Francesca Antichi, Banca Tema.