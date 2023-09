Grosseto capitale della dolcezza: la festa del cioccolato torna in centro storico

Grosseto. Torna per il secondo anno, a Grosseto, la festa più dolce che c’è. In piazza Dante arrivano i maestri del cioccolato artigianale. Un goloso e divertente viaggio che porterà alla scoperta delle tante lavorazioni che si possono fare con il cacao.

La manifestazione è organizzata da Chocomoments e Confesercenti Grosseto, con il patrocinio del Comune di Grosseto e la preziosa collaborazione del Ccn, il centro commerciale naturale.

“Il profumo del cioccolato torna nelle vie del nostro amato centro storico – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco, assessore alle attività produttive, Bruno Ceccherini –. Siamo felici di poter accogliere in città la nuova edizione di questo evento, molto apprezzato da grandi e piccoli. La qualità dei prodotti e la particolarità delle iniziative ad esso connesse non solo attirano i più golosi, ma favoriscono, allo stesso tempo, le attività produttive di tutta l’area circostante. Questo conferisce ulteriore importanza alla festa, perché non si esaurisce esclusivamente nella vendita del prodotto, ma diventa un momento di esaltazione della ricerca che, attraverso il cioccolato, i nostri artigiani e maestri cioccolatieri riescono a promuovere anche per il territorio”.

“Lo scorso anno la festa del cioccolato è stata un successo – ricorda il presidente di Confesercenti, Giovanni Caso –. Ha portato in centro, per tre giorni, tante famiglie. Un appuntamento importante che non potevamo non replicare. Abbiamo pensato a laboratori per bambini e cooking lesson, in tutto in collaborazione con il Ccn perché il nostro intento è, oltre a portare un’attrazione divertente e di qualità in città, anche quello di far vivere ai cittadini il centro cittadino e tutte le attività, i negozi di vicinato, che la animano tutto l’anno”

“La Festa dello cioccolato è una precisa volontà di Confesercenti di riportare vitalità, famiglie e giovani nel centro storico del nostro capoluogo – afferma Marco Di Giacopo, responsabile del progetto per Confesercenti -. In questa edizione, insieme alla professionalità di Chocomoments, abbiamo puntato anche all’integrazione con le attività del centro storico, società sportive e associazioni benefiche. Un momento adatto a tutti ed alla portata di tutti, dedicato ad un elemento che unisce come la cioccolata”.

“Grosseto per noi è stata una bellissima scoperta – precisa Cecilia Canella di Chocomoments –. Lo scorso anno siamo stati accolti a braccia aperte dalla cittadinanza con tantissime presenze e il nostro ritorno credo farà piacere a tante persone. Oltre al prodotto (cioccolato artigianale 100% italiano), su cui siamo molto attenti, ci teniamo anche alla formazione delle persone e portare in giro la cultura del buon cioccolato artigianale. Siamo contenti di portare avanti queste attività di formazione: abbiamo pensato a lezioni didattiche gratuite per gli istituti città. Verranno alcune classi a trovarci“.

“Spazio anche ai bambini – aggiunge l’assessore all’istruzione Angela Amante –, che diventeranno i piccoli aiutanti degli artigiani della Fabbrica di Cioccolato ed impareranno a realizzare con le proprie mani dei cioccolati da gustare a casa. Gli sembrerà di vivere un sogno a forma di cioccolato e potranno al tempo stesso stimolare la loro creatività e originalità”.

“Come presidente del Centro commerciale naturale, sposo tutte le belle manifestazioni che hanno come target quello che si prefigge il Ccn: famiglie e bambini – afferma Agata Renzo, presidente del Ccn -. Abbiamo pensato ad una serie di attività collaterali: aperitivi a tema cioccolato, birre al cioccolato, letture a tema e menù con piatti che verranno proposti nei ristoranti. Voglio ringraziare Confesercenti di averci coinvolti in questa manifestazione e domenica pomeriggio abbiamo previsto un’apertura straordinaria”.

Il programma

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre la Fabbrica del Cioccolato, con tutte le sue attrazioni, arriva nel centro di Grosseto. I profumi del cacao invaderanno la città; ci sarà animazione per bambini, lezioni per adulti, show cooking, tante proposte ghiotte, ma si lascerà spazio anche allo sport, con la premiazione di un giovane atleta, Francesco Crociani, terzo ai mondiali di judo di categoria cadetti.

Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale, con stand sempre aperti: venerdì e domenica dalle 10 alle 20 e sabato dalle 10 alle 23. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre proposte.

Tra gli eventi da non perdere, ci sono i cooking show: il primo si terrà venerdì alle 18, dal titolo “Come nasce una sacher?”. Sabato, allo stesso orario, verrà realizzata la Pralina di Grosseto, un cioccolatino in versione speciale e unica realizzata con un ingrediente tipico della zona. Infine, domenica alle 15 “Come nasce una pralina?”.

Spazio anche alla solidarietà: sabato, alle 16, verrà realizzata la barretta dei record, il ricavato sarà destinato all’Emporio solidale.

Ci saranno anche lezioni di cioccolato: sabato e domenica, dalle 10 alle 12, il corso di lavorazione del cioccolato per principianti (30 euro. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail giancarlo.maestrone@gmail.com). E poi i bambini, che con il cioccolato vanno particolarmente d’accordo: tutti i giorni Choco baby, dalle 15.30 alle 17.30, un laboratorio (della durata di 15, 20 minuti, al costo di 7 euro) per imparare a realizzare cioccolatini.

Grande attesa per lo show choco-solidale di sabato alle 18, durante il quale verrà realizzata una tavoletta di cioccolato da guinness lunga ben 15 metri; seguirà una degustazione ad offerta per tutti, i ricavati verrano devoluti alla Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Sempre sabato, alle 16.30, Fit walking con il gruppo walk Uisp: un giro nel centro storico ideale per chi si è lasciato tentare troppo dai peccati di gola proposti dai maestri cioccolatieri.

Per i più piccoli, c’è il laboratorio ChocoBaby, aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00, non è necessaria la prenotazione).

Domenica, dalle 10 alle 12, si lascia spazio gli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando ai mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo 30 euro a persona, prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail giancarlo.maestrone@gmail.com).

Informazioni su Facebook: Chocomoments la Fabbrica del cioccolato.