Sicurezza e soccorso inclusivi: se ne parla in un convegno al Polo universitario

Grosseto. Lunedì 2 ottobre, dalle 10.00 alle 12.15, nell’aula magna del Polo universitario grossetano, in strada Ginori 43, a Grosseto, si terrà il convegno “Sicurezza inclusiva e soccorso inclusivo per le persone con esigenze specifiche“.

Il convegno è organizzato dalla Uil Toscana, dalla Fondazione Polo universitario grossetano e dall’associazione Opificio delle idee per Grosseto, con il patrocinio del Comune di Grosseto tramite l’assessorato ai servizi sociali.

I relatori

Tra i relatori l’ingegner Giuseppe Romano, già capo nazionale Emergenza dei Vigili del Fuoco, direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana e realizzatore dell’Osservatorio nazionale e regionale dei Vigili del Fuoco per il soccorso alle persone con particolari fragilità e speciali necessità, e l’architetto PhD Elisabetta Schiavone, direttore tecnico di Soluzioni emergenti, esperta in progettazione inclusiva, consulente e formatrice nelle discipline della sicurezza inclusiva e gestione inclusiva delle emergenze.

Gli interventi

Ad intervenire sarà il presidente del Comitato tecnico-scientifico del Polo universitario grossetano, Claudio Cosimo Pacella; in collegamento da Roma saluterà il Ministro per le disabilità, l’onorevole Alessandra Locatelli; interverranno inoltre il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè; il già professore di diritto dei disabili al Polo universitario di Grosseto nella facoltà di Giurisprudenza e autore di libri e saggi in materia, Pier Francesco Angelini; il presidente dell’associazione Opificio delle Idee per Grosseto, Amedeo Vasellini; il Disability Manager della Regione Toscana, Silvio Cappelli; il direttore di Coeso Società della Salute Grosseto, Tania Barbi; l’assessore ai servizi sociali del Comune di Grosseto, Sara Minozzi; l’assessore alla Protezione civile del Comune di Grosseto, Riccardo Megale; il Garante per la disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani.

Sarà possibile seguire l’intero evento in diretta streaming all’indirizzo www.polouniversitariogrosseto.it

Per ogni dettaglio organizzativo si prega di far riferimento a Sergio Rubegni: tel. 339.7239258 – e-mail sergio.rubegni@gmail.com.