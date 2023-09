Il Savoia in festa: i cavalieri paracadutisti rendono onore agli eroi di Isbuschenskij

Grosseto. Nella mattina di venerdì 22 settembre si è svolta la commemorazione dei fatti d’arme della campagna di Russia, 81 anni dopo l’epica e vittoriosa carica di quota 213,5, passata alla storia come carica di Isbuschenskij. Gli uomini e le donne del Savoia hanno omaggiato quanti, prima di loro, servirono con fedeltà, coraggio e sprezzo del pericolo lo stendardo del reggimento, rievocando l’atto eroico in cui il Savoia Cavalleria guadagnò la Medaglia d’oro al valor militare.

Alla presenza delle autorità locali e del Generale B. Roberto Vergori, Comandante della Brigata Folgore, il 106° Comandante del Savoia, il Colonnello Roberto Forlani ha sottolineato: “(…) Ovunque lo squillo di tromba abbia richiamato alla patria e al dovere, Savoia ha risposto con onore, spirito di sacrificio e impareggiabile generosità (…) Oggi intendiamo commemorare il fatto d’arme di Isbuscenskij, rivolgendo il nostro commosso ricordo a quanti trasformarono una condizione di svantaggio tattico, numerico e tecnologico in una travolgente e memorabile vittoria. Un monito per le generazioni passate, presenti e future a non disperare dinanzi alle avversità e anzi, convinti e fieri, riunirsi intorno ai propri valori e tradizioni e rispondere alle sfide, anche quelle più complesse (…)>>

Particolarmente sentita la presenza dei rappresentanti delle Associazioni nazionali “Arma di cavalleria” e “Paracadutisti d’Italia”, quale segno tangibile di stima e affetto per il reggimento che va a rimarcare la doppia natura, nello spirito e nella sostanza, del Savoia Cavalleria. Il reparto, unico del suo genere e che quest’anno segna i 10 anni dal transito nelle aviotruppe, rappresenta la pedina esplorante della Brigata paracadutisti Folgore, alla quale mette a disposizione, inoltre, la potenza di fuoco delle proprie blindo Centaur”, conferendo ulteriori potenzialità alla grande unità elementare.

Quale atto finale delle celebrazioni lo svolgimento, oggi, domenica 24 settembre, del 2° memorial “Alessandro Bettoni Cazzago”, concorso ippico “promozionale” di salto ostacoli, svolto al centro ippico militare del reggimento e intitolato proprio al celebre Comandante, protagonista della carica in terra di Russia, che vede la partecipazione di oltre 100 binomi. Centro ippico che ospiterà prossimamente un tappa della “Cavalcata del Bicentenario”, evento organizzato dall’Esercito Italiano per celebrare i 200 anni della Scuola di Cavalleria, che vedrà 4 binomi a cavallo lungo due itinerari: da Venaria Reale (Torina), prima sede dell’Istituto di formazione per l’Arma di Cavalleria, e da Lecce, attuale città ospitante, fino a Roma, coprendo una distanza totale di 1500 chilometri.