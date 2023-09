Mario e Lubiana festeggiano 60 anni di matrimonio: gli auguri del Sunia

Grosseto. Il Sunia di Grosseto, anche a nome di migliaia di inquilini e assegnatari della provincia di Grosseto, è felice di poter festeggiare insieme a Mario Falconi e a Lubiana Cosci il loro sessantesimo anniversario di matrimonio. Un traguardo bellissimo raggiunto insieme, grazie a un rapporto d’amore inossidabile conservatosi nel tempo.

A Grosseto tutti conoscono Mario, per 42 anni funzionario in servizio presso la Prefettura. E molte generazioni di assegnatari e inquilini che hanno fatto riferimento al Sunia conoscono il suo impegno indefesso per garantire a tanti il diritto alla casa. Impegno che si è concretizzato a partire dal 1972, quando, in veste di volontario, contribuì alla costituzione della sezione grossetana del sindacato degli inquilini aderenti alla Cgil.

“Festeggiate stamani a partire dalle 10.30, nella chiesa di Maria Santissima Addolorata, le nozze di diamante di Mario e Lubiana, insieme ai figli Mirko e Simone, alla nipote Francesca e a tutti i loro familiari, è per il gruppo dirigente del Sunia un grandissimo piacere. E costituisce un omaggio alla lunga militanza sindacale di Mario, che ancora oggi svolge con passione e umanità il ruolo di direttore del Sunia – si legge in una nota del sindacato -. Ricordiamo che gli sposi pronunciarono il loro ‘Sì’ il 22 settembre 1963 nella chiesina del paese di Cana, dopodiché i novelli sposi si trasferirono a Grosseto per lavoro. Città dove nacquero Mirko, funzionario della locale Questura, e Simone, avvocato, e molti anni dopo la nipote Francesca. Componente dal 1974 della commissione assegnazione alloggi, Mario si è sempre prodigato per la sistemazione di migliaia di famiglie in attesa dell’agognata abitazione”.