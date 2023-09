I rappresentanti dei Lions Club della provincia di Grosseto incontrano il Prefetto

Grosseto. Tutti i rappresentanti dei Lions Club presenti nel territorio provinciale di Grosseto hanno incontrato il Prefetto, Paola Berardino, lo scorso 19 settembre.

Sono stati convocati dal presidente di Zona Alberto Bastiani per questa importante iniziativa, che si è svolta nel capoluogo, nel palazzo della Prefettura. In particolare, erano presenti: Gianluigi Ferrara, presidente del Lions Club Grosseto Host; Mario Bastreghi, per il Lions Club Alta Maremma; Andrea Coli, presidente del Lions Club Orbetello “I Presidi”; Severo Mulinacci, presidente del Lions Club Castiglione della Pescaia “Salebrum”; Pietro Pio Fuschetto, presidente del Leo Club “F. Iannitelli” Grosseto.

L’incontro

Oltre ad essere un’occasione di conoscenza, l’incontro è stato propedeutico all’avvio di future collaborazioni su argomenti ed interventi di comune interesse e ad esclusivo beneficio della comunità locale.

Lions è la più grande associazione di servizio del mondo, che conta 1 milione e 400mila soci ed è presente in tutte le nazioni. Il motto dell’associazione è “We serve”, ovvero “Noi siamo al servizio”, e ben spiega l’impegno attivo per il bene civico, culturale e sociale che viene riservato alle comunità in cui opera. A Grosseto Lions Club è presente dal 1957.