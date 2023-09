Operazione “Grandi strade”: il Comune investe 1 milione e 700mila euro per la manutenzione in città

Grosseto. Circa trenta gli interventi di manutenzione stradale che. intesi sia in senso integrale, sia parziale, saranno realizzati nei prossimi mesi: un investimento da un milione e 700 mila euro.

Continua così l’impegno dell’amministrazione comunale di Grosseto per riqualificare e rendere più sicure le vie cittadine.

“Le risorse e l’impegno per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade richiedono un grande sforzo da parte di tutta la Giunta – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Ad essere sinceri, sarebbero necessari 100 miliardi di euro per gli interventi sulla viabilità di Grosseto e di tutta la provincia. La nostra amministrazione, però, ha già in cantiere una programmazione dettagliata degli interventi. A Marina di Grosseto e a Principina a Mare abbiamo già investito il doppio rispetto a quanto fatto durante il mio primo mandato. Adesso, con l’operazione ‘Grandi strade’ investiremo un milione e 700mila euro, mentre grazie al Pinqua avremo a disposizione 2 milioni per la riqualificazione di via Saffi, piazza della Palma e via de’ Barberi. Gli interventi si concentreranno prima di tutto all’interno del centro storico, poi ci saranno lavori anche al di fuori del perimetro delle Mura”.

“Abbiamo un’organizzazione imponente, che deve rispettare un iter preciso – termina il sindaco –, ma conosciamo metro per metro la situazione delle nostre strade. Purtroppo, negli ultimi 20 anni c’è stato un depauperamento delle risorse destinate ai lavori pubblici”.

“L’operazione ‘Grandi strade’ prevede interventi di varia natura – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi -: alcuni vedranno un totale rifacimento del manto stradale, altri riguarderanno solamente porzioni di asfalto. Alcuni lavori sono già iniziati, altri scatteranno a fine 2023 e termineranno nel 2024. Staremo molto attenti alle strade del centro storico e gli interventi non saranno effettuati durante le festività natalizie, che vedono un grande afflusso di persone. In corso Carducci sistemeremo quelle poche porzioni di sanpietrini che sono danneggiate. Ovviamente ci saranno disagi per il traffico cittadino, ma cercheremo di limitarli il più possibile. Gli interventi sulle strade cittadine non prevedono finanziamenti del Pnrr, governativi o regionali: utilizzeremo solamente risorse di bilancio e investiremo una somma importante”.

“I lavori nei pressi dell’ospedale Misericordia dovrebbero terminare tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre – conclude Ginanneschi -. Saranno realizzate due rotatorie, nuove aree per la sosta degli autobus e la pista ciclabile sarà messa in sicurezza”.

“Il mio assessorato appoggia gli interventi decisi dal sindaco e dall’assessorato ai lavori pubblici – aggiunge Simona Rusconi, assessore al bilancio –: con un lavoro sinergico abbiamo trovato le risorse per soddisfare le richieste dei cittadini sulla viabilità. Abbiamo attinto all’avanzo di bilancio 2022 e siamo riusciti a investire un milione e 700mila euro: è stato un lavoro di squadra che ha coinvolto tutta la Giunta“.

I lavori

Ad essere interessate nei prossimi mesi saranno:

via Cairoli;

via Vinzaglio;

corso Carducci (ripresa sampietrini);

via Mazzini (marciapiede all’altezza della salita per la sala Eden);

via dei Lavatoi;

via Fossombroni;

via Porciatti;

via Saturnia;

largo Manetti;

via Zanardelli;

via Bengasi;

via Cesare Battisti;

via Giusti (parte);

via Canova;

via Di Vittorio;

via Bonghi (lato Palazzo Cosimini);

via Manetti (davanti al Consorzio di Bonifica e di fronte all’ex Ford per la rimozione di radici);

rotatoria via Mascagni – via Scansanese;

rotatoria via Liri all’incrocio con via Adda;

piazza Albegna;

viale Ombrone (parte);

rotatoria piazza Volturno;

via della Pace (parte);

rotatoria via Telamonio-via Giulio Cesare;

via Telamonio (parte);

rotatoria via Telamonio (incrocio con via Michelangelo);

via Aurelia Sud (parte);

via dell’Aragosta;

via Giannutri (parte);

via del Maestrale;

interventi di abbattimento di barriere architettoniche per la realizzazione di discese e il ripristino del manto di marciapiedi in varie parti di città.

Tutti gli interventi, nel complesso, ammontano ad oltre 1.700.000.

A ciò si aggiungono gli oltre 2 milioni di euro di progettualità Pinqua, destinati alla realizzazione della futura greenway urbana, alla demolizione del fabbricato di via Saffi e alla conseguente ricostruzione e alla riqualificazione delle Mura medicee.

“Occorre a riguardo precisare che, stante l’ormai prossimo avvio dei lavori di demolizione del fabbricato comunale di via Saffi, il cronoprogramma degli interventi di riqualificazione viaria della zona circostante sarà calibrato sulla base dei diversi stati di avanzamento dei lavori stessi – si legge in una nota del Comune -. Ciò significa che la movimentazione dei mezzi pesanti per un’area di cantiere così importante per il centro storico necessita di una programmazione gli interventi di manutenzione stradale successiva alla conclusione degli interventi edili del Pinqua”.