Proposta di legge “Partecipazione e lavoro”: continua la raccolta firme della Cisl

Grosseto. Prosegue la raccolta firme organizzata dalla Cisl per illustrare a tutti gli interessati e raccogliere firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare “Partecipazione al lavoro”, promossa proprio dall’organizzazione sindacale. L’appuntamento è per domani, giovedì 21 settembre, dalle 9 alle 12 in piazza Duomo a Grosseto, in occasione del mercato settimanale, e venerdì 22 settembre, sempre dalle 9 alle 12, al Parco centrale di Follonica durante il mercato.

La proposta di legge

L’attenzione ai salari, alla qualità e alla stabilità del lavoro, l’incremento della produttività, il contrasto delle delocalizzazioni, l’impegno per la salute e la sicurezza sul lavoro non possono prescindere da un maggiore coinvolgimento dei lavoratori alle decisioni organizzative delle imprese, per aumentare l’efficienza e l’innovazione di tutto il sistema. E proprio per questo, oltre a raccogliere le firme, l’organizzazione sindacale sarà a disposizione dei cittadini per dare informazioni.

Sarà possibile, anche, firmare la proposta di legge anche in tutte le sedi Cisl della provincia di Grosseto. Per informazioni è possibile anche chiamare il numero 0564.422301, mentre per consultare la sede più vicina è possibile visitare il sito https://cisl.grosseto.it/dove-siamo/.