Grosseto aderisce alla Settimana europea della mobilità: il programma delle iniziative

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha deciso di aderire alla Settimana europea della mobilità, la principale iniziativa di sensibilizzazione, realizzata dalla Commissione Europea e promossa da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), riguardante il tema della mobilità urbana sostenibile.

L’amministrazione comunale cittadina, così come quelle delle altre 2684 città aderenti, appartenenti a 43 Paesi, ha proposto per quest’anno un programma di eventi incentrati sul tema del consumo energetico, organizzati, in collaborazione con enti e associazioni, con l’obiettivo di promuovere modalità di spostamento urbano alternative, che rispettino l’ambiente.

“La scelta di una mobilità sostenibile può contribuire considerevolmente al risparmio energetico, oltre a migliore la vivibilità delle città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale –. La nostra amministrazione si è sempre impegnata nella promozione di azioni finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale e dell’inquinamento atmosferico. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di aderire a questo progetto così importante che si aggiunge alle già numerose attività previste per la promozione di una mobilità sostenibile, come ‘Vivi in bici’ e ‘Annibale nelle scuole'”.

Le iniziative

Tra le iniziative in programma per la Settimana europea della mobilità c’è “Bike to work“, il progetto che, da 10 anni, invita i cittadini di tutte le città aderenti a recarsi a lavoro in bicicletta, per scoprire come possa facilmente diventare una sana abitudine quotidiana. La Giornata nazionale del “Bike to Work” di questa edizione è prevista per venerdì 22 settembre .

Ed è proprio venerdì 22 settembre che, a partire dalle 15, piazza Esperanto ospiterà attività didattiche formative sul corretto utilizzo dei monopattini e delle biciclette elettriche. A conclusione della giornata, alle 17, attorno alle Mura medicee e al Parco dell’Ombrone, si terrà una passeggiata ludico ricreativa gratuita, durante la quale ai partecipanti verranno consegnati alcuni gadget da utilizzare in caso di pioggia.

Per maggiori informazioni riguardanti l’edizione 2023 della Settimana europea della mobilità sostenibile è possibile visitare il sito seguente: https://fiabitalia.it/eventi/settimana-europea-mobilita-sostenibile-sem-2023/