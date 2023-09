Presunto degrado in città, Adf: “Siamo estranei ai fatti riportati in un video sui social”

Grosseto. In merito a quanto riportato in un video diffuso sui social network circa possibili situazioni di degrado nella città di Grosseto, all’interno del quale compare il logo aziendale, “elemento che può generare equivoci e interpretazioni errate da parte dei cittadini, AdF chiarisce che “non si tratta di un mezzo aziendale e che sta effettuando gli opportuni approfondimenti del caso”.

AdF, inoltre, rende noto che “invierà una nota a tutte le aziende e ditte che lavorano per suo conto, ribadendo ad esse che, quando non intervengono per AdF, devono obbligatoriamente togliere l’apposita segnaletica riportante il logo aziendale, la quale è prevista solo durante l’esecuzione dei lavori in appalto, così da evitare fraintendimenti sugli interventi e l’operato di AdF, del tutto estranea alla situazione oggi rappresentata”.

“Si ravvisa altresì un potenziale danno di immagine – termina la nota del gestore idrico –, rispetto al quale AdF valuterà possibili azioni a propria tutela”.