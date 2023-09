Grosseto conferisce la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto, presieduto dal presidente Fausto Turbanti, ha conferito la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato.

Le motivazioni

Nelle motivazioni per il solenne conferimento si legge:

“Durante la lunga storia della Polizia di Stato le donne e agli uomini che ne fanno parte si sono distinti per il quotidiano impegno su tutto il territorio, mettendo spesso a rischio la propria vita, al fine di tutelare l’esercizio della libertà e dei diritti nonché nella prevenzione e repressione dei reati, vigilando sulla osservanza delle leggi e garantendo l’ordinato svolgimento della vita sociale (…) Anche nel nostro territorio lo sforzo compiuto dai poliziotti ha permesso di contrastare le attività illecite connesse allo sfruttamento della manodopera, il cosiddetto ‘caporalato’, in particolare nel mondo agricolo, e di porre un argine all’immigrazione clandestina internazionale ed alla tratta di esseri umani, con arresti frutto di collaborazione con forze di pubblica sicurezza di altri Paesi (…) A Grosseto la fondamentale opera della Polizia di Stato ha visto gli agenti impegnati nel sopportare le categorie più fragili, con lotta al cyberbullismo e, grazie alla capillare conoscenza del territorio, gli agenti hanno evitato in molti casi le insopportabili truffe agli anziani. A tutela delle donne vittime di violenza è stata inaugurata la ‘Stanza rosa’ all’interno della Questura di Grosseto, allo scopo di sensibilizzare le donne e a denunciare nel caso in cui siano state vittime di maltrattamenti. É in ultimo necessario ricordare quanto svolto per tutelare l’intera provincia dal verificarsi di gravi fatti illegali, come quelli avvenuti a Tirli ed a Cinigiano, che hanno comportato l’emissione di 48 fogli di via con divieto di ritorno nel nostro territorio“.

“Un gesto solenne di cui ringraziamo il Consiglio comunale che ha accettato la nostra proposta. Con il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato riconosciamo il lavoro svolto sul nostro territorio dagli uomini e dalle donne che ne fanno parte – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Un territorio che sta evolvendo, che necessita di impegno costante. Così come abbiamo fatto per le altre istituzioni locali crediamo sia giusto, nonché doveroso, questo gesto da parte nostra. Il nostro personale ringraziamento va dunque all’intero corpo di Polizia per quanto fatto quotidianamente in questo mandato amministrativo, per la piena collaborazione in questi anni complicati e per il legame, ormai consolidato, con il nostro territorio comunale”.