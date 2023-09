Sport e solidarietà: ecco la “Corsa del Centenario”, Open Day al 4° Stormo

Grosseto. Tra i tanti eventi organizzati dall’Aeronautica Militare nel corso del 2023 per festeggiare i suoi primi 100 anni, il 17 settembre ventinove reparti della Forza Armata, dislocati su tutto il territorio nazionale, apriranno le porte agli appassionati del running per la “Corsa del Centenario“.

Sono previste due tipi di prove, ovvero una corsa di dieci chilometri e una camminata sportiva, a cui potranno partecipare non solo il personale militare e civile dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, ma anche i tesserati alla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), in regola con il tesseramento 2023, i tesserati a Enti di promozione sportiva e altre Federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), con tessera in corso di validità, e i possessori di Runcard.

La raccolta fondi

La quota di partecipazione sarà devoluta all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) nell’ambito dell’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per Airc”, promossa dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, che accompagnerà per tutto il 2023 le iniziative legate alle celebrazioni per il centenario della Forza Armata. L’iniziativa benefica intende raccogliere donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, l’Istituto di oncologia molecolare di Airc.

Sono già cospicue le donazioni raccolte grazie all’iniziativa benefica, lanciata ufficialmente a dicembre 2022 con la presentazione di tutti gli eventi del centenario dell’Aeronautica Militare e, in questo ambito, la “Corsa del Centenario” rappresenta un’ulteriore testimonianza di quanto la Forza Armata voglia essere vicina alla collettività attraverso azioni concrete e tangibili.

L’Open Day a Grosseto

Il 4° Stormo, in collaborazione con Decathlon e le principali associazioni sportive di Grosseto, ha organizzato un Open Day con una giornata dedicata completamente allo sport.

In particolare, oltre ad una corsa competitiva di 10 chilometri con partenza da piazza Dante ed arrivo in aeroporto, sarà possibile accedere liberamente alla base, dove le più importanti associazioni sportive locali (atletica, pallavolo, basket, equitazione, pattinaggio, rugby, baseball, scacchi, judo, pallamano, beach tennis, ciclismo, ginnastica artistica, tiro con l’arco, football, ecc.) allestiranno degli stand dimostrativi con l’obiettivo di coinvolgere adulti, famiglie e soprattutto i più piccoli in giochi ed attività ludiche, per una domenica da trascorrere all’insegna del puro divertimento tutti assieme. Sarà, inoltre, presente “Ludobus” con tantissimi giochi per tutti.

Gli orari

I cancelli dell’aeroporto saranno aperti al pubblico con accesso libero a partire dalle 9.30 del mattino e fino alle 16, con possibilità di usufruire dell’area ristoro attrezzata per l’occasione.

“L’Aeronautica Militare, con il 4° Stormo, e tutto il suo personale vi aspetta numerosi per festeggiare – si legge in una nota -, ancora una volta tutti insieme, i 100 anni della Forza Armata al fianco dei cittadini italiani ed al servizio del Paese”.

Le modifiche al traffico

In occasione della “Corsa del Centenario”, domenica 17 settembre è istituito, al passaggio della corsa, il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli a servizio della manifestazione e dei mezzi di soccorso, sul seguente percorso:

ritrovo alle ore 9.00 in piazza Duomo, partenza alle ore 9.30 in piazza Duomo – via Manin – piazza Gioberti – Porta Corsica – via Gramsci – piazza Lamarmora – via Aldi – viale della Repubblica – via Arcidosso con ingresso sulla pista ciclabile fino a via Del Querciolo per poi proseguire all’interno dell’area dell’aeroporto militare e fine della corsa.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo che non sia al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del percorso intrapreso dai partecipanti;

per tutto il percorso interessato dal transito dei partecipanti è fatto divieto a tutti i veicoli e ai pedoni immettersi sulla strada e/o attraversarla;

è obbligo che siano rispettati gli orari ed il percorso di gara;

è obbligo per l’organizzatore predisporre e procedere alla chiusura temporanea degli accessi privati presidiandoli con il personale volontario o comunque con idonei mezzi che ne precludano l’utilizzo;

è obbligo per l’organizzatore eseguire la ricognizione e il controllo sul percorso di gara per garantire la necessaria sicurezza per i partecipanti e per gli altri utenti;

è obbligo per l’organizzatore far rispettare i tempi della gara, dichiarando fuori gara i concorrenti che dovessero attardarsi oltre il tempo limite, predisponendoall’inizio ed alla fine del corteo dei partecipanti idonei veicoli muniti di cartelli con la dicitura “inizio gara e “fine gara”.

Verranno installate le transenne e/o la segnaletica stradale eventualmente prescritta.