Sicurezza, l’Associazione Controllo del Vicinato: “Bene protocollo tra Comune e Prefettura”

Grosseto. “Apprezziamo molto il nuovo protocollo d’intesa siglato dal Sindaco e dal Prefetto per la sicurezza partecipata nella nostra città”.

A dichiararlo è Sergio Rubegni, referente comunale dell’Associazione Controllo del Vicinato.

“Il progetto dell’associazione Opificio delle idee per Grosseto è nato nel 2016, i Gruppi del Vicinato sul territorio del Comune sono 23 e tutti aderiscono all’Associazione Controllo del Vicinato, collaborano sistematicamente con il Comune e le Forze dell’Ordine e sono continuamente in crescita, con richieste che ci pervengono quotidianamente da zone rimaste ancora scoperte – spiega Rubegni -. E’ inoltre alla firma del primo cittadino un vademecum operativo per i coordinatori, condiviso da Acdv (www.acdv.it) e dal Comune, ad integrazione della lettera d’intenti siglata di recente dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal presidente nazionale dell’Associazione Controllo del Vicinato Ferdinando Raffero. Il vademecum sarà allegato al protocollo d’intesa firmato ieri. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail buonvicinatogrosseto@gmail.com”.

“Di seguito indichiamo tutti i gruppi operativi ed i coordinatori in ambito comunale che sono stati premiati di recente alla cena del vicinato di Alberese da parte del sindaco con un attestato al merito – termina Rubegni -: