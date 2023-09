Al via il corso per dog sitter: “Un’importante occasione formativa e di lavoro”

Grosseto. Gesport srl, azienda italiana che opera da anni nel settore della cinotecnica, ha deciso di dare un’opportunità formativa anche in Maremma, e non solo, a 30 persone che si vorranno dedicare alla futura professione di “dog sitter”. In tutto saranno sessanta ore di formazione, tra teorica e pratica, quelle che vedranno impegnati i corsisti dal prossimo 17 ottobre, data fissata per l’inizio delle lezioni, che si terranno in parte online e in parte in presenza a Grosseto.

Il dog sitter

La figura di dog sitter è una qualifica sempre più richiesta nel settore del Pet e della cura degli animali da compagnia. Un settore, quest’ultimo, in forte espansione. Ma vediamo in “pillole” cosa fa un dog sitter. Il dog-sitter è una persona dotata di una particolare preparazione, incaricata di prendersi cura dei cani e altro, quando i proprietari non possono farlo per svariati motivi. Questo servizio può includere attività come, ad esempio, nutrire il cane, portarlo a fare una passeggiata, giocare con lui, assicurarsi che abbia acqua fresca e, in generale, garantire il benessere e la cura del cane durante l’assenza del proprietario. I dog sitter hanno la possibilità di lavorare come liberi professionisti, oppure essere impiegati in strutture di accoglienza per animali, od offrire il proprio servizio anche attraverso piattaforme online specializzate. L’obiettivo principale del dog sitter rimane quello di garantire il benessere e la sicurezza del cane affidatogli. Quindi, un ruolo importante quello del dog sitter, specie per i proprietari dei cani che necessitano di assistenza durante i loro periodi di assenza: durante le vacanze, i viaggi d’affari o altre situazioni in cui non è possibile portare il proprio cane con sé.

“Il costo per partecipare ammonta a 400 euro – dichiarano gli organizzatori -, ma importante è anche la scontistica che verrà applicata a coloro che si iscriveranno entro il 30 settembre. Infatti, chi si iscriverà entro quella data usufruirà di uno sconto del 50%. Quindi pagherà il corso solo 200 euro”.

Il corso

Dieci saranno le lezioni teoriche, tutte tenute da docenti qualificati. Quest’ultime si terranno online e ciascuna avrà la durata di circa due ore, il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30. Successivamente, una volta terminata la parte teorica, saranno svolte in presenza (dalle 20.30 alle 23.30), nella sede di via Unione Sovietica n. 66 a Grosseto, le lezioni pratiche. A fine corso, la Gesport srl rilascerà un attestato di partecipazione, con l’eventuale superamento dell’esame teorico-pratico, che comprova la formazione acquisita dal futuro dog sitter. Per informazioni e iscrizioni al corso, scrivere una mail a info@certificazionecinotecnica.it.